بنك مصر يحصل على وديعة مساندة بقيمة 2.275 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من 2021

أظهرت نتائج أعمال بنك مصر أنه حصل على وديعة مساندة بقيمة 2.275 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من 2021، لتصل إلى 15.970 مليار بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 13.695 مليار بنهاية يونيو 2020.

وارتفعت إجمالي قروض المشروعات الصغيرة ببنك مصر 118.1 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، مقارنة مع 75.49 مليار بنهاية يونيو 2020.

وارتفعت استثمارات بنك مصر بالشركات التابعة والشقيقة إلى 30.153 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، مقارنة مع 20.624 مليار بنهاية يونيو 2020.

وأظهرت نتائج أعمال بنك مصر ارتفاع حجم القروض والتسهيلات للعملاء نهاية سبتمبر الماضي إلى 560.973 مليار جنيه، مقابل 235.392 مليار نهاية يونيو 2021.

وارتفع إجمالي الأصول لبنك مصر بنهاية ديسمبر الماضي إلى 1.464 تريليون جنيه مقابل 1.227 تريليون نهاية يونيو 2020.

ووصلت ودائع العملاء إلى 1.464 تريليون جنيه نهاية سبتمبر 2021، مقابل 927.813 مليار جنيه نهاية يونيو 2020.



