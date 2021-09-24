بنك مصر يحصل على قرض مشترك بقيمة مليار دولار

نجح بنك مصر في الحصول على قرض مشترك بقيمة مليار دولار ، تم ترتيبه من بنوك عالمية من 11 دولة، من عدد 22 بنك أقليمي ودولي من الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا، منهم عدد 12 بنك جديدًا تشارك لأول مرة في القرض المشترك لبنك مصر،

وكان البنك يهدف للحصول على قرض مشترك بقبمة 550 مليون دولار ، وذلك في إطار تجديد القرض المشترك الذي حصل عليه خلال عام 2018، إلا أن البنك تلقي طلبات أكثر من 1 مليار دولار ، بمعدل تغطية يبلغ حوالي 200% من القيمة الأولية وهو الأمر الذي جعل البنك يتمم القرض بمعدل تغطية بلغ 181% من القيمة الأولية للقرض المشترك ليبلغ 1 مليار دولار.

وقال محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر قائلا أن نتائج التمويل المشترك أظهرت المرونة المالية التي يتمتع بها البنك كأحد الأذرع المؤثرة في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي والمساهمة في الإصلاحات الاقتصادية في سوق متنامي حتى خلال الظروف المضطربة لعام 2021″.

وقال عاكف المغربي نائب رئيس مجلس الإدارة أن على الرغم من التأثير السلبي للوباء العالمي بالإضافة إلي صعوبة الوصول إلى الأسواق الدولية للحصول على السيولة اللازمة، إلا أن البنك حقق إنجازًا جديدًا سينعكس بشكل ملحوظ على المحركات الأساسية الداعمة للنمو الاقتصادي المصري

وقام بنك مصر بالاستعانة بكلا من بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك المشرق وبنك أبوظبي الأول وهى من كبرى البنوك الإماراتية المتخصصة في ترتيب عمليات الإقراض المشترك.

بالإضافة إلي أشتراك كلا من بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ، بنك المشرق ، البنك الأهلي الكويتي ، المؤسسة العربية المصرفية ، سيتي بنك ، بنك أبوظبي الأول ، بنك الخليج الدولي، بنك الصناعية والتجارية الصيني، بنك موريشيوس التجاري ، بنك الكويت الوطني ، بنك ستاندرد تشارترد ، مجموعة سوميتومو ميتسوي المصرفية بصفتهم المنظمين الرئيسيين ومديري الطرح وكذلك بنك رأس الخيمة الوطني والبنك السعودي البريطاني بصفتهما منظمي ومرتبي ومديري اكتتاب رئيسيين وذلك لترتيب القرض المشترك نيابة عن بنك مصر. وتبلغ مدة التمويل 3 سنوات، بغرض تمويل العمليات المصرفية للبنك بالإضافة إلي القيام بعملية السداد المبكر للقرض المشترك القائم.

ويأتي ذلك في إطار سعى البنك الدائم للحصول على تسعير مميز يعكس ثقة البنوك المقرضة في ميزانيات البنك القوية وهيكل رأس المال، فقد تمكن البنك من اقتناص هذا التمويل بسعر مميز مقارنة بالقروض المشتركة التي سبق وتم إطلاقها في السوق الدولية والمحلية في الآونة الأخيرة.

وينتهج البنك منهجاً يهدف إلى الحصول على قروض طويلة الأجل وبأسعار مميزة من السوق الدولية كونه بنكًا رائدًا ونشطًا في مجال القروض المشتركة الدولي.

وأضاف مصطفى جمال، رئيس قطاع الأموال والمراسلين قائلاً: “لقد أظهر الوضع الاقتصادي المضطرب أهمية وظائف التمويل المؤسسي في المساهمة الفاعلة في تعافي الاقتصاد”.

تابع أن فريق المؤسسات المالية عمل برئاسة شادي الجزار، على إدارة المفاوضات مع المقرضين في واحدة من أبرز الصفقات التي تم إجراؤها في بنك مصر بحرفيه مكنت البنك من إبرام الصفقة بشكل سلس وفي إطار ديناميكي على الرغم من محددات الوقت وكذلك معايير السوق المتعارف عليها.