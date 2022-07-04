«بنك مصر» يحصل على رخصة من البنك المركزي الصومالي

حصل بنك مصر على رخصة البنك المركزي الوطني الصومالي، بعد موافقة مجلس إدارة البنك على إصدار الترخيص لبنكين أجنبيين للعمل داخل البلاد لأول مرة.

جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته إدارة مجلس البنك يوم السبت الماضي، وتم المصادقة على منح الترخيص لبنك زراعات التركي، وبنك مصر المصري.

وقال محافظ البنك المركزي الصومالي عبدالرحمن محمد عبدالله “إن البنكين سيساهمان بشكل كبير في تعزيز النظام المالي للبلاد، والنمو الاقتصادي بشكل عام.

وأضاف المحافظ أن البنك المركزي الوطني ملتزم بالعمل على تطوير والحفاظ على الاستقرار النظام المالي في البلاد.

تجدر الإشارة إلى أن بنك مصر وبنك زراعات التركي هما أول بنكين أجنبيين يعملان في البلاد.