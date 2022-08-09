بنك مصر يحصل على رخصة لافتتاح مكتب تمثيل بمدينة نيروبي عاصمة الجمهورية الكينية

حصل بنك مصر على الموافقة النهائية من البنك المركزي الكينى على ترخيص مكتب تمثيله في مدينة نيروبي عاصمة جمهوريةكينيا.

ويهدف بنك مصر إلى تحويل مكتب تمثيله في كينيا إلى فرع يزاول أعمالًا مصرفية خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحصول على الرخصة.

يُعتبر الحصول على رخصة مكتب تمثيل كينيا من بين الخطوات المتخَذة، في إطار تنفيذ إستراتيجية البنك التي تهدف إلى تعزيز تواجده إقليميًّا وعالميًّا.

جدير بالذكر أن بنك مصر يتواجد في شكل فروع في كل من الإمارات العربية المتحدة وفرنسا، وفى شكل بنوك تابعة في كل من لبنان وألمانيا،

وكذلك له مكاتب تمثيل في مدينة كوانزو بجمهورية الصين الشعبية، موسكو بدولة روسيا الاتحادية، سيول بكوريا الجنوبية وميلانو بدولة إيطاليا، بالإضافة إلى مكتبه سالف الذكر في نيروبي بدولة كينيا.

في هذا الصدد يُرجى العلم أن بنك مصر يستهدف، خلال الفترة المقبلة، التوسع في قارة إفريقيا، وكذلك منطقة الشرق الأوسط، من خلال تنفيذ مشروعات للتواجد بفروع خارجية في كل من المملكة العربية السعودية، جيبوتي والصومال، بهدف دعم التبادل التجاري والاستثمارات وتعميق العلاقات مع تلك الدول،

كما تجدر الإشارة إلى أنه يتوافر للبنك شبكة واسعة من البنوك المراسلة تغطى معظم بلدان العالم.

يعمل بنك مصر دائمًا على تعزيز التميز في خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية لتلبية احتياجات عملائه، حيث إن قيم وإستراتيجيات البنك تعكس دائمًا التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر ولكل الدول التي يتواجد بها البنك.