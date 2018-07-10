بنك مصر يحصل على جائزة الأفضل فى ترتيب القروض المشتركة لعام 2018

المال - خاصمنح الاتحاد الدولى للمصرفيين العرب، بنك مصر جائزة " أفضل بنك مصري من حيث ترتيب القروض المشتركة وتمويل المشروعات لعام 2018"، وذلك من خلال حفل توزيع جوائز التميز والإنجاز المصرفي العربي الذي عقد في العاصمة اللبنانية بيروت يوم الجمعة 6/7/2018، وقد تسلم الجائزة عاكف المغربي- نائب رئيس مجلس

المال – خاص

منح الاتحاد الدولى للمصرفيين العرب، بنك مصر جائزة ” أفضل بنك مصري من حيث ترتيب القروض المشتركة وتمويل المشروعات لعام 2018″، وذلك من خلال حفل توزيع جوائز التميز والإنجاز المصرفي العربي الذي عقد في العاصمة اللبنانية بيروت يوم الجمعة 6/7/2018، وقد تسلم الجائزة عاكف المغربي- نائب رئيس مجلس إدارة البنك من الدكتور/ جوزيف طربيه رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، ووسام فتوح الأمين العام للاتحاد، وقد حضر الحفل لفيف من القيادات المصرفية المصرية والعربية والشخصيات الدولية الرقابية من المؤسسات الدولية والإقليمية.

وتعد هذه الجائزة تأكيدا للأداء المتميز الذي حققه بنك مصر ونتائجه المالية القوية واستمرارا للخطط التسويقية المكثفة التي ينتهجها لجذب عملاء وعمليات تمويلية جديدة، وكذلك تقديرا للدور الرائد الذي يلعبه البنك من خلال التزامه بتنفيذ أهدافه الاستراتيجية والتنموية بهدف دعم الاقتصاد القومي في شتى المجالات والقطاعات وتحقيق التنمية المستدامة.

يذكر أن بنك مصر قد تصدر المراكز الأولى عدة مرات خلال السنوات الأربع الماضية كواحد من أفضل البنوك بقارة أفريقيا في مجال تسويق وإدارة وترتيب القروض المشتركة وتمويل المشروعات؛ وذلك وفقا للتقييم الذي تعده مؤسسة بلومبرج العالمية للبنوك، وقد استطاع خلال الفترة من 01/01/2017 وحتى31/12/2017 الانتهاء من ترتيب وتمويل والمشاركة في العديد من العمليات التمويلية بإجمالي مبلغ 70.4 مليار جنيه وذلك فى العديد من قطاعات (الكهرباء، الطاقة المتجددة، الاستثمار العقاري، البترول والغاز، تنمية المشروعات) بلغت قيمة ضمان التغطية لبنك مصر في تلك العمليات 20.6 مليار جنيه تقريبا، ويأتي ذلك نتيجة لإنجازات البنك الملموسة والواضحة في ترتيب العمليات التمويلية الكبيرة في المشروعات العديدة بكل المجالات والقطاعات الرئيسية والمشاركة بفاعلية في العديد من المشروعات القومية.

كما حصل على جائزة “أفضل بنك في تمويل المشروعات على مستوى القارة الأفريقية ” لعام 2017، وتعد تلك المرة الثالثة التي يحصل فيها على الجائزة نفسها من مؤسسة EMEA Finance ؛التي تعتبر إحدى أهم المؤسسات العالمية في مجال المال والبنوك، وتعكس تلك الجوائز حجم النجاح الذي حققه المصرف فى مجال ائتمان الشركات والقروض المشتركة.