بنك مصر يحصد 6 جوائز دولية.. منها الأفضل على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2023

حصد بنك مصر مؤخرًا 5 جوائز من مجلة ذا يوربيان البريطانية لعام 2023، بالإضافة إلي جائزة من مجلة ذا جلوبال ايكونوميكس.

وحاز البنك في مجال الأموال والمراسلين والمؤسسات المالية على 4 جوائز وهى؛ أفضل بنك في إدارة الخزانة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أفضل بنك في إدارة السيولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أفضل بنك في مجال استبدال العملات الأجنبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أفضل بنك في إدارة النقد في مصر.

وفى مجال المسؤولية المجتمعية حاز

على جائزتي أفضل بنك في مجال المسؤولية المجتمعية في مصر لعام 2023 وذلك من مجلة ذا يوروبيان ومجلة ذا جلوبال ايكونوميكس.

وتُمنح هذه الجوائز للبنك الفائز وفقًا لعدد من المعايير الفنية؛ حيث تقوم مجلتي ذا يوروبيان البريطانية وذا جلوبال ايكونوميكس بانتقاء أفضل المؤسسات بموجب تقييم نخبة من الخبراء في المجالات المختلفة، والذى يتم من خلاله تحليل نتائج البنك استنادًا على مجموعة من المعايير المتخصصة والمرتبطة بالأداء والاستراتيجية التي تتبناها المؤسسات.

قطاع الخزانة في بنك مصر

وتوجت تلك الجوائز مجهودات البنك في الفترة الأخيرة؛ حيث يلعب قطاع الخزانة في بنك مصر دورًا مهمًا في إدارة السيولة ؛من خلال أدوات مختلفة لتلبية الاحتياجات التمويلية للأفراد والشركات، واستثمار الفائض لتعظيم العوائد، وإدارة مستويات المخاطر.

ويقدم القطاع، علاوة على ذلك، حلولًا متخصصة، لا تقتصر على المنتجات والخدمات، وذلك باستخدام أدوات مالية مختلفة، كما أنه من أكثر المتعاملين نشاطًا في تغطية إصدارات وزارة المالية لخدمة الدين العام، والحفاظ على حصة سوقية كبيرة من تعاملات السوق الثانوي.

قطاع الأموال والمراسلين

ويقدم قطاع الأموال والمراسلين لعملائه بقطاعي التجزئة والشركات خدمات إدارة النقد على المستويين المحلي والدولي، بما في ذلك تمويل الأعمال التجارية وعمليات الاستبدال للعملات المختلفة، كما يقدم بنك مصر مجموعة كبيرة من الخدمات التي تدعم العملاء في تحقيق أهدافهم خارجيًا.

وحقق بنك مصر صيتًا واسعًا باعتباره الأفضل في تقديم خدمات قطاع الأموال والمراسلين والمؤسسات المالية على مستوى عالمي، وذلك بابتكار حلول من شأنها توفير الوقت وتحقيق الفعالية من حيث التكلفة.

800 فرع

ويعزز بنك مصر تواجده الإقليمي والعالمي؛ من خلال شبكة واسعة الانتشار من الفروع والتي تصل لأكثر من 800 فرع، بخلاف البنوك التابعة والبنوك المراسلة؛ وذلك لضمان سهولة وسلاسة إجراء كافة المعاملات المالية والمصرفية لعملائه أينما كانوا.

المسؤولية الاجتماعية

ويولي البنك المسؤولية المجتمعية اهتمامًا واسعًا باعتبارها أحد محاور تحقيق التنمية المستدامة، والمساهمة في التنمية الشاملة لمختلف قطاعات المجتمع بما في ذلك الصحة والتعليم والثقافة والعمل والبيئة، ومساندة القرى الأكثر احتياجًا ومشروعات المرأة المعيلة وكل ما يختص بتنمية الإنسان؛ حيث يعمل بنك مصر جاهدًا على تقديم نموذج إيجابي يحتذي به في المسئولية المجتمعية لكافة المؤسسات بما ينعكس علي التنمية المستدامة للمجتمع ككل.

ويعد حصول بنك مصر على تلك الجوائز شهادة استحقاق لثقة عملاؤه التي تعد محور اهتمامه دائمًا؛ حيث أنهم شركاء النجاح في كافة الأعمال، ويسعى البنك دائمًا إلى تقديم كل ما هو جديد من خدمات ومنتجات بما يلبي احتياجات العملاء.