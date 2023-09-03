بنك مصر يحصد 4 جوائز منها في مجال التحول الرقمي

حصل بنك مصر مؤخرا على أربع جوائز من مجلة ذا ديجيتال بانكر العالمية، وذلك خلال الحدث الافتراضي الذي أقامته المجلة لإعلان الفائزين بجوائز الابتكار المصرفي للشرق الأوسط وأفريقيا، وقد حصد البنك على جائزة أفضل بنك رقمي في مصر 2023، أفضل بنك في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر 2023، أفضل مبادرة وأفضل منتج للخدمات المصرفية الإسلامية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط وإفريقيا 2023 وأفضل برنامج لتدريب وتطوير الموظفين في الشرق الأوسط وافريقيا 2023.

وتستند المجلة في اختيارها للفائزين إلى مجموعة كبيرة من المعايير الدولية بالإضافة إلى آراء مجموعة متميزة من المحللين المتخصصين في كافة المجالات ذات الصلة.

جهود بنك مصر الرقمية

وتعد هذه الجوائز وسام استحقاق للبنك ترجع إلى ثقة عملائه الغالية، وقد توجت جوائز ذا ديجيتال بانكر العالمية مجهودات بنك مصر في مجال التحول الرقمي، حيث يسعى البنك دائما لتوفير الحلول الالكترونية للتسهيل على العملاء بما يتناسب مع احتياجاتهم؛ حيث ان «التكنولوجيا» اليوم اصبحت بمثابة المتغير الأسرع بين المتغيرات التي تحكم الاقتصاد العالمي، وبات ملاحقة هذا التطور التكنولوجي الهائل أمرًا في غاية الأهمية.

ويسعى بنك مصر لتوطين الخدمات التكنولوجية المتطورة في مختلف تعاملاته بما يضمن مواكبة التطور العالمي في هذه المجالات، بما يسهم بصورة أكبر في تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية، والاستفادة من المسارات الجديدة الواعدة للتنمية. حيث يضع البنك نصب أعينه التطوير والتحسين المستمر لخدماته المصرفية وقد قام بالعديد من الجهود الاستثنائية في مجال التحول الرقمي باعتباره احدى ركائز استراتيجيته.

وحصل بنك مصر على جائزة ” أفضل بنك رقمي في مصر ” تتويجاً لمجهوداته في مجال التحول الرقمي حيث يستهدف بنك مصر ان يكون الرائد في القطاع المصرفي من خلال تقديم أفضل تجربة بنكية للعملاء، ومجموعة من المنتجات الرقمية التي تخدم العملاء بكفاءة وفاعلية وبالتالي زيادة الربحية.



المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وفي مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة فقد قام البنك بإطلاق قرض ومرابحة تمويل المشروعات الصغيرة ” اكسبريس ” والذي يعتبر أول قرض ديجيتال في مصر في مجال تمويل المشروعات بما يتناسب مع الطبيعة المختلفة لكافة العملاء.

ويُمكّن لعملاء البنك تقديم طلب تمويل مشروعاتهم الصغيرة أون لاين من خلال موقع بنك مصر الإلكتروني دون الحاجة للذهاب للفرع، وكذلك متابعة إجراءات القرض خطوة بخطوة من خلال الموقع وذلك بأبسط الخطوات، ما يجعل تمويل المشروعات الصغيرة أون لاين ه وأسرع تمويل في مصر، حيث يتم الحصول عليه خلال 5 أيام من تقديم طلب العميل في ظل تطبيق الشروط والأحكام المنظمة لذلك.



ريادة الأعمال

حيث يسعي بنك مصر دائما لمساندة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على اختلاف أحجامها وترسيخ مفهوم ريادة الأعمال باعتبارها قاطرة النم والاقتصادي، ويقوم البنك بالدخول في العديد من المبادرات والبروتوكولات التي من شأنها دعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

وشارك البنك في مبادرة “رواد النيل” التي اطلقها البنك المركزي المصري من خلال تفعيل مراكز تطوير الأعمال التي تقوم بتقديم كافة سبل الدعم الغير مالي والاستشاري للمشروعات وذلك لإطلاق الطاقات الكامنة لدى الشباب وزيادة عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الشركات الناشئة والقائمة في القطاعات الاقتصادية المستهدفة؛ لتعزيز المنتج المحلى من خلال صناعة وطنية تمتلك القدرة على المنافسة وغز وأسواق جديدة على الصعيد الدولي.



مبادئ الحوكمة

ويولي البنك أهمية كبرى لتطبيق مبادئ الحوكمة فيما يخص موارده البشرية بدايةً من ممارسات التوظيف العادلة وإتاحة الفرص بشكل متكافئ لجميع العاملين، كما يتبنى بنك مصر ثقافة التعلم المستمر واطلق العديد من البرامج التدريبية المتميزة من خلال شركات تدريب عالمية لتأهيل موظفيه على المهارات والجدارات العلمية المناسبة لتحقيق اعلى معدلات الإنتاجية للموظف وتقديم جودة أفضل في المنتجات والخدمات المقدمة من البنك لعملائه ، حيث تم تطوير سياسات وبرامج التدريب المتقدمة لتشمل جميع مجالات العمل المصرفي، كما يوفر البنك إتاحة عادلة لفرص التقدم الوظيفي والترقيات والمكافآت.

يؤمن البنك أن موظفيه هم أهم أصول المؤسسة، وأن قوة القطاع المصرفي المصري تكمن في قياداته المستنيرة، حيث أن القطاع المصرفي يزخر بالخبرات التي تؤهله للوصول للمكانة المرموقة التي يحظى بها اليوم.

ويسعى بنك مصر دائما للحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية من خلال تقديم الحلول والخدمات الالكترونية التي تلبي احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائماً التزام البنك بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.