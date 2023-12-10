بنك مصر يحصد 3 شهادات جديدة في أنظمة الجودة «الأيزو»

تسلم عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة 3 شهادات جديدة في أنظمة الجودة الأيزو وهي: إدارة الحوكمة المؤسسية ISO 37000:2021، ونظام إدارة الامتثال 37301:2021ISO ، وإدارة المشتريات المستدامة ISO 20400:2017 من قبل شركة EUROCERT طبقاً للمواصفات والمعايير المتخصصة في هذا المجال.

3 شهادات جديدة لبنك مصر

قال البنك في بيان، تسلم عثمان محمد عثمان، رئيس مجلس إدارة NES الشهادات؛ وتعد شركة NES الشركة المعتمدة من هيئة القياسات العالمية بواسطة الشركة المانحة EUROCERT طبقاً للمواصفات والمعايير الأوربية المتخصصة في هذا المجال، و قد تم التسليم في احتفالية تم تنظيمها بمقر بنك مصر يوم الخميس الموافق 7 ديسمبر2023 بحضور، ديميتريس بابادوبولوس، مفوض رئيس الجهة المانحة الأوروبية يوروسيرت، ولفيف من رؤساء القطاعات و قيادات البنك والشركة والخبراء في مجال الجودة .

وشهدت الاحتفالية أمينة عثمان، نائب رئيس مجلس ادارة شركة NES بتكريم الزملاء بالقطاع الإداري ببنك مصر لنجاحهم المتميز و المساهمة في حصول بنك مصر على 6 شهادات للأيزو، حيث تم تجديد الثقة للقطاع الإداري في الشهادات الثلاثة السابقة وهي نظام ادارة الجودة ISO 9001:2015، نظام إدارة البيئة ISO 14001: 2015 ، نظام إدارة الصحة والسلامة المهنيةISO 45001 : 2018 ، هذا و يتم التجديد والمنح بعد تحقق الجهة المانحة من التدقيق والمراجعة لكافة السياسات والإجراءات الداخلية وأنها تتماشى مع المعايير والأسس المعتمدة دولياً في نظم الإدارة العالمية.

وصرح عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن حصول البنك على هذه الشهادات يعتبر بمثابة إشادة دولية باستراتيجية البنك نحو مواكبة أفضل الممارسات الدولية وتحقيق نظم الإدارة الناجحة في 3 مجالات مجتمعة جدد هم (الحوكمة المؤسسية / نظام ادارة الامتثال / المشتريات المستدامة ) بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من البنك لقاعدة عملائه العريضة، حيث يُعد الحصول على هذه الشهادات ترجمة حقيقية للجهود المبذولة والتحديث المستمر لأنظمة وإجراءات العمل بما يضمن تهيئة السُبل نحو تحقيق أعلى معدلات للأداء والاستخدام الامثل للموارد والتوجه نحو ترشيد الانفاق.

وتعد هذه الشهادات بمثابة تأكيد واضح على نجاح البنك وفعاليته في إدارة عملياته وخدماته المصرفية وانعكاساً لريادته في إدارة عملياته وتقديم كافة الخدمات المصرفية بالكفاءة والجودة المطلوبة بما يخدم ويحمي الاقتصاد القومي ويحقق الاستقرار المالي والمصرفي مع الحفاظ على أموال المودعين وتعظيم العائد على رأس المال المستثمر.

كما أكد أن بنك مصر يسعى دائماً إلى تبوء مكانة متميزة ورائدة ليس فقط على المستوى المحلي ولكن على مستوى البنوك المتميزة إقليميا وعالميا، وأن يكون هذا التميز على كافة محاور الأداء.

ويأتي الأداء المرتبط بالحوكمة والالتزام والتنمية المستدامة على رأس أولويات البنك واهتماماته، مؤكداً الحرص الدائم للبنك للوصول إلى أفضل الممارسات التي تواكب النظم والمعايير الدولية للوصول الى اعلى مستويات الأداء وتحقيق الجودة الشاملة.

ويسعى بنك مصر دائماً على تحديث عملياته وأنظمته الداخلية بشكل مستمر لمواكبة التطورات الموجودة على الساحة، ويحرص البنك دائماً على الاهتمام بصحة وسلامة الموارد البشرية وإدارة البيئة وتطبيق معايير الحوكمة والامتثال والاستدامة طبقاً للمعايير الدولية وتحقيق رؤية وإستراتيجية الدولة، والاستمرار في توفير كافة الخدمات البنكية للعملاء بأعلى جودة.