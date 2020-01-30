بنك مصر يحصد جائزة البنك الأسرع نمواً في عمليات التسوق عبر شبكة الإنترنت

منحت مؤسسة ماستر كارد العالمية بنك مصر جائزة البنك الأسرع نمواً في عمليات التسوق عبر شبكة الإنترنت باستخدام بطاقات الدفع في مصر لعام 2019.

الجائزة تمنحها مؤسسة ماستركارد للبنوك الأسرع في تحقيق معدلات نمو مرتفعة في معاملات الشراء، وتسلم الجائزة كل من عاكف المغربي، وحسام الدين عبد الوهاب – نائبي رئيس مجلس الإدارة ، من مجدي حسن – مدير عام المؤسسة في مصر وباكستان.

وحضر تسلم الجائزة محمد عاصم – المدير التنفيذي لمؤسسة ماستركارد في مصر، وإيهاب درة – رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية بالبنك.

جاءت تلك الجائزة تتويجاً للجهود المبذولة من البنك لتعزيز الشمول المالي والمساهمة الفعالة في جهود الدولة للتحول الرقمي اعتماداً على منظومة الدفع الإلكتروني التي يمتلكها البنك بشقيها اصدار البطاقات ومعاملات التجار.

جدير بالذكر أن بنك مصر حصل على نحو 23 جائزة ومركزاً متقدماً في جميع قطاعات الأعمال عن عام 2019، ويعد حصول البنك على تلك الجوائز شهادة استحقاق لثقة عملائه التي تعد محور اهتمامه دائماً، حيث إنهم شركاء النجاح في جميع الأعمال.