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بنك مصر يحصد جائزة الأفضل في مجال المسئولية المجتمعية لعام 2020 للمرة الثالثة

من مجلة إنترناشيونال فاينانس العالمية
سيد بدر 10:12 م, الثلاثاء, 2 يونيو 20 10:12 م, الثلاثاء, 2 يونيو 20

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حصل بنك مصر  على جائزة أفضل بنك في مجال المسئولية المجتمعية في مصر لعام 2020 من مجلة إنترناشيونال فاينانس العالمية.

 وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يحصل فيها البنك على نفس الجائزة من نفس المؤسسة، حيث سبق لبنك مصر الحصول على تلك الجائزة في عامي 2017 و2019.

جدير بالذكر أن مجلة إنترناشيونال فاينانس؛ هي إحدى المجلات المالية المتخصصة في العالم التي تتخذ من بريطانيا مقراً لها، وتستند المجلة في اختيارها للبنوك الفائزة إلى مجموعة كبيرة من المعايير المصرفية الدولية والمرتبطة بالأداء والاستراتيجية التي يتبناها البنك وكذلك الانشطة الخاصة بمجال المسئولية المجتمعية، بالإضافة إلى آراء مجموعة متميزة من المحللين والمصرفيين الدوليين.

ويعد فوز بنك مصر بتلك الجائزة تأكيداً لدوره الرائد في مجال المسئولية المجتمعية، حيث أنه من أكبر البنوك التي لها باع في مجال المسئولية المجتمعية ومن أكثر المؤسسات إدراكاً للمسئوليات البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة التي تقع على عاتق المؤسسة وتتكامل مع معايير أدائها واستدامة أعمالها على المدى الطويل، وهو أول بنك مصري مملوك للدولة يحصل على موافقة منظمة المعايير الدولية لتقارير الاستدامة (GRI) ويقوم بتقرير الأعمال بالتوافق مع مبادئ الاستدامة من خلال مراعاة الحوكمة وحقوق الانسان، ومكافحة الفساد، والمشاركة المجتمعية، مع مراعاة معايير السلامة البيئية.

البنك أنفق 800 مليون جنيه في مجال المسئولية الاجتماعية لعام 2019-2020

كما يتوافق البنك مع معايير الأمم المتحدة UN Global Compact للمواطنة (المسئولية المجتمعية للمؤسسات)، وجدير بالذكر أن البنك قام بإنفاق نحو 760 مليون جنيه في مجال التنمية المجتمعية للعام المالي 2018/2019 وحوالي 800 مليون جنيه في العام المالي 2019/2020.

وحاز البنك على عدة جوائز عالمية في مجال المسئولية المجتمعية منها؛ “أفضل بنك في مجال الاستدامة البيئية – مصر عام 2019  والمسئولية المجتمعية- مصر  2018” من مجلة جلوبال بيزنس أوت لوك البريطانية، وجائزة “أفضل بنك في مجال المسئولية المجتمعية – مصر” من مجلة إنترناشيونال بيزنس لعامي 2018 و2019، كما حصل البنك على جائزة “أفضل بنك في مجال المسئولية المجتمعية – مصر عام 2019” من مجلة جلوبال براندز البريطانية، كما فاز البنك بجائزة “أفضل بنك في مجال المسئولية المجتمعية – مصر عن عامي 2019 و 2020” من مجلة جلوبال بانكينج آند فاينانس ريفيو.

ومن الجدير بالذكر أن تلك الجوائز تعد تتويجاً لجهود بنك مصر وتأكيداً لدوره الرائد وقدرته المتواصلة على تحقيق مستويات أداء قوية في مجال المسئولية المجتمعية، هذا وقد ساهم البنك بشكل كبير في رفاهية ورخاء مصر منذ تأسيسه، فبنك مصر لا يسعى إلى تحقيق الربحية المالية فحسب، بل يعمل أيضاً كمحفز للتنمية الوطنية والاستراتيجية، مما يؤكد التزامه بالاستدامة والتطوير المستمر.

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بقلم سيد بدر

حاصل على بكالوريوس الإعلام جامعة القاهرة قسم الصحافة عام 2011، بتقدير عام جيد جدًا، بدأ العمل الصحفي المتخصص رسميًا عام 2012، وقام بتغطية أقسام البنوك والمؤسسات المالية، ووزارتي التخطيط والتنمية الإدارية والاستثمار والتعاون الدولي، بجانب تغطية أخبار مجلس النواب خلال الفترة من 2012-2014، وانضم للمال في ديسمبر 2017 متخصصًا في قسم البنوك والمؤسسات المالية والمدفوعات الإلكترونية

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