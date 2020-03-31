بنك مصر يحصد جائزة الأفضل في الابتكار الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2020

حصل بنك مصر مؤخراً على جائزتي مجلة ذا يوروبيان البريطانية كأفضل بنك في الابتكار الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لعام 2020 وأفضل بنك شريك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر لعام 2020.

ويأتي حصول بنك مصر على تلك الجائزتين تتويجاً لجهود البنك في هذين المجالين، ففي مجال الابتكار الرقمي والتحول الرقمي، تبني البنك مفهوم التحول والابتكار الرقمي كركيزة أساسية يستند عليها في إدارة أعمال البنك، حيث أنه لابد أن يتضمن مفهوم الخدمة المقدمة من البنك أساسيات تكنولوجية لخدمة متطلبات العملاء، التي أصبحت حاجة ملحة مع تطور استخدام الهواتف المحمولة والحواسب الآلية.

وتعد الآن الخدمات التكنولوجية ضرورة لاستمرارية ريادة البنك للسوق المصرفي المصري، كما قام البنك باتخاذ خطوات عدة نحو التحول الرقمي منها على سبيل المثال؛ تحديث وتطوير خدمة الإنترنت البنكي BM Online، بإتاحة باقة جديدة من الخدمات المصرفية التي يمكن للعملاء الحصول عليها من خلال خدمة الإنترنت البنكي.

كما أطلق البنك لعملائه الخدمات البنكية الإلكترونية عبر الهاتف المحمول من خلال تطبيق الموبايل البنكي، ويُعد البنك من أوائل البنوك المقدمة لخدمة الدفع عن طريق الهاتف المحمول من خلال تطبيق محفظة بنك مصر “BM Wallet”.

وقام البنك مؤخراً ولأول مرة في مصر باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي؛ لتقديم خدمة Chat Bot”المساعد الآلي” من خلال موقعه الإلكتروني وذلك لخدمة العملاء على مدار الساعة، وانطلاقاً من حرصه على تقديم أحدث الخدمات لعملائه، وكعادته بأن يكون البنك الرائد في القطاع المصرفي المصري، قام البنك بإطلاق خدمة (WhatsApp for business) وذلك لخدمة العملاء على مدار الساعة.

وتعد تلك الخدمة التفاعلية خطوة نحو المضي قدماً في التحول الرقمي حيث يتمكن العملاء من إجراء حوار تفاعلي في كافة الأوقات دون انتظار، وتساهم هذه التكنولوجيا في تنويع سبل التواصل مع العملاء، الأمر الذي يساعد على تحقيق المزيد من النجاح والتطور من خلال تحسين العمليات، وإعادة ابتكار نماذج الأعمال.

كما يعد أول بنك يوفر تكنولوجيا الشراء من نقاط البيع والمواقع الإلكترونية برمز الاستجابة السريع QR Code لعملاء محافظ الهاتف المحمول. وكذلك قام البنك لأول مرة في مصر بميكنة الحصول على تمويل المشروعات متناهية الصغر من بنك مصر لتقديم الخدمة فورياً.