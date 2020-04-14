بنك مصر يحصد جائزة الأسرع نموًّا في تمويل التجارة وإدارة النقد

حصل بنك مصر مؤخرًا على جائزة “البنك الأسرع نموًّا في تمويل التجارة- مصر 2020” وجائزة “البنك الأسرع نموًّا في إدارة النقد- مصر 2020″، وذلك من مجلة جلوبال بانكنج آند فاينانس ريفيو العالمية.

ويتم الحصول على تلك الجوائز وفقًا لعدد من المعايير الفنية التي يتم من خلالها تحليل نتائج البنك في هذا المجال؛ لمعرفة البنك الأسرع نموًّا في كل تصنيف على حدة، وذلك عن عام 2019.

ويعدّ فوز البنك بتلك الجوائز انعكاسًا لإنجازاته المحققة وجهوده في مجال قطاع المنتجات المصرفية للشركات والمؤسسات المالية.

وتعدّ هذه هي السنة الثالثة التي يحصل فيها البنك على جوائز من مجلة جلوبال بانكينج آند فاينانس ريفيو؛ حيث حاز على جائزة البنك الأسرع نموًّا في مجال تمويل التجارة وإدارة النقد في مصر لعام 2018، كما حصل على جائزة البنك الأسرع نموًّا في مجال تمويل التجارة 2019.

كما حصل على التصنيف الأول كرائد للسوق المصرية للمؤسسات غير المالية– مصر 2019 والتصنيف الأول كأفضل مقدم للخدمة للمؤسسات غير المالية– مصر 2019 في استقصاء إدارة الحلول النقدية للشركات من مجلة يورمني.

جدير بالذكر أن قطاع المنتجات المصرفية للشركات والمؤسسات المالية ببنك مصر تم استحداثه في أكتوبر 2017، ويستهدف القطاع خدمة العملاء من المؤسسات والشركات، من خلال تقديم أحدث الحلول المصرفية الرقمية المبتكرة؛ لتمكين العملاء من إدارة انشطتهم المصرفية بسهولة تامة، وبأعلى درجات الأمان.

وحصل بنك مصر على نحو 23 جائزة ومركزًا متقدمًا في جميع قطاعات الأعمال عن عام 2019، ويعد حصول البنك على تلك الجوائز شهادة استحقاق لثقة عملائه التي تعد محور اهتمامه دائمًا، حيث إنهم شركاء النجاح في جميع الأعمال.