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بنك مصر يحصد جائزة الأسرع نموًّا في تمويل التجارة وإدارة النقد

وذلك من مجلة جلوبال بانكنج آند فاينانس ريفيو العالمية
سيد بدر 5:00 م, الثلاثاء, 14 أبريل 20 5:00 م, الثلاثاء, 14 أبريل 20

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حصل بنك مصر مؤخرًا على جائزة “البنك الأسرع نموًّا في تمويل التجارة- مصر 2020” وجائزة “البنك الأسرع نموًّا في إدارة النقد- مصر 2020″، وذلك من مجلة جلوبال بانكنج آند فاينانس ريفيو العالمية.

ويتم الحصول على تلك الجوائز وفقًا لعدد من المعايير الفنية التي يتم من خلالها تحليل نتائج البنك في هذا المجال؛ لمعرفة البنك الأسرع نموًّا في كل تصنيف على حدة، وذلك عن عام 2019.

ويعدّ فوز البنك بتلك الجوائز انعكاسًا لإنجازاته المحققة وجهوده في مجال قطاع المنتجات المصرفية للشركات والمؤسسات المالية.

وتعدّ هذه هي السنة الثالثة التي يحصل فيها البنك على جوائز من مجلة جلوبال بانكينج آند فاينانس ريفيو؛ حيث حاز على جائزة البنك الأسرع نموًّا في مجال تمويل التجارة وإدارة النقد في مصر لعام 2018، كما حصل على جائزة البنك الأسرع نموًّا في مجال تمويل التجارة 2019.

كما حصل على التصنيف الأول كرائد للسوق المصرية للمؤسسات غير المالية– مصر 2019 والتصنيف الأول كأفضل مقدم للخدمة للمؤسسات غير المالية– مصر 2019 في استقصاء إدارة الحلول النقدية للشركات من مجلة يورمني.

جدير بالذكر أن قطاع المنتجات المصرفية للشركات والمؤسسات المالية ببنك مصر تم استحداثه في أكتوبر 2017، ويستهدف القطاع خدمة العملاء من المؤسسات والشركات، من خلال تقديم أحدث الحلول المصرفية الرقمية المبتكرة؛ لتمكين العملاء من إدارة انشطتهم المصرفية بسهولة تامة، وبأعلى درجات الأمان.

وحصل بنك مصر على نحو 23 جائزة ومركزًا متقدمًا في جميع قطاعات الأعمال عن عام 2019، ويعد حصول البنك على تلك الجوائز شهادة استحقاق لثقة عملائه التي تعد محور اهتمامه دائمًا، حيث إنهم شركاء النجاح في جميع الأعمال.

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بقلم سيد بدر

حاصل على بكالوريوس الإعلام جامعة القاهرة قسم الصحافة عام 2011، بتقدير عام جيد جدًا، بدأ العمل الصحفي المتخصص رسميًا عام 2012، وقام بتغطية أقسام البنوك والمؤسسات المالية، ووزارتي التخطيط والتنمية الإدارية والاستثمار والتعاون الدولي، بجانب تغطية أخبار مجلس النواب خلال الفترة من 2012-2014، وانضم للمال في ديسمبر 2017 متخصصًا في قسم البنوك والمؤسسات المالية والمدفوعات الإلكترونية

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