بنك مصر يحصد جائزة أفضل استراتيجية للموارد البشرية من «ذا ديجيتال بانكر»

حصد بنك مصر جائزة أفضل استراتيجية للموارد البشرية-مصر لعام 2020 من مؤسسة ذا ديجيتال بانكر العالمية، وتستند المؤسسة في اختيارها للفائزين إلى مجموعة كبيرة من المعايير الدولية، بالإضافة إلى آراء مجموعة متميزة من المحللين الدوليين.

وتم تكريم البنك في احتفالية كبيرة أقامتها مؤسسة ذا ديجيتال بانكر العالمية افتراضيا عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس، يوم الخميس الموافق 3 ديسمبر 2020، وذلك لإعلان المؤسسات المالية الفائزة بالجوائز المختلفة خلال هذا العام، هذا وقد ألقى هاني السمرة رئيس قطاع الموارد البشرية ببنك مصر كلمة بمناسبة حصول البنك على الجائزة.

ويولي بنك أهمية كبرى لتطبيق مبادئ الحوكمة فيما يخص موارده البشرية بدايةً من ممارسات التوظيف العادلة وإتاحة الفرص بشكل متكافئ لجميع العاملين، كما يحظر بنك مصر التمييز على أساس العرق أو الدين أو المعتقدات السياسية أو النوع أو على أي أساس آخر، كما يحترم بنك مصر الحق في الانضمام إلى الاتحادات العمالية، هذا ويلتزم بنك مصر أيضاً بتمكين الأفراد متحدي الإعاقة من الازدهار والاندماج في المجتمع، حيث يلتزم البنك بتوظيف الأشخاص متحدي الإعاقة وتطوير مهاراتهم، حيث تأخذ عملية التوظيف في البنك في الاعتبار نوع الإعاقة وقدرات المرشح على تلبية متطلبات الوظيفة ذات الصلة من أجل الاستفادة من مواهبهم الفريدة، كما يتبنى بنك مصر برنامج تدريبي مميز لتأهيل موظفيه على القدرات المناسبة لطبيعة عملهم، حيث تم تطوير سياسات وبرامج التدريب المتقدمة لتشمل جميع مجالات العمل المصرفي، هذا وقد اشتملت استراتيجية التدريب للبنك للعام المالي 2019/2020 على أكثر من 770 ألف ساعة تدريبية، حيث تم توفير أكثر من 40 ألف فرصة تدريبية للموظفين، كما يوفر البنك إتاحة عادلة لفرص التقدم الوظيفي والترقيات والمكافآت.

وبحسب بيان صادر من البنك، توجت جائزة مؤسسة ذا ديجيتال بانكر لبنك مصر بجائزة أفضل استراتيجية للموارد البشرية – مصر لعام 2020 جهود البنك في هذا المجال، حيث يؤمن البنك أن موظفيه هم أهم أصول المؤسسة، وأن قوة القطاع المصرفي المصري تكمن في قياداته المستنيرة، حيث إن القطاع المصرفي يزخر بالخبرات التي تؤهله للوصول للمكانة المرموقة التي يحظى بها اليوم.