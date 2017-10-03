بنك مصر يحصد المركز الأول فى إدارة وترتيب القروض المشتركة

محمد سالمكشف التقييم الذي أعدته مؤسسة بلومبرج العالمية عن البنوك فى الربع الثالث لعام 2017 عن حصول بنك مصر على المركز الأول في السوق المحلى في مجال إدارة و ترتيب القروض المشتركة و تمويل المشروعات، كما حصل على المركز الثاني في تسويق و إدارة و ترتيب القروض المشتركة وتمويل المشروعات على مستوي القار

محمد سالم

كشف التقييم الذي أعدته مؤسسة بلومبرج العالمية عن البنوك فى الربع الثالث لعام 2017 عن حصول بنك مصر على المركز الأول في السوق المحلى في مجال إدارة و ترتيب القروض المشتركة و تمويل المشروعات، كما حصل على المركز الثاني في تسويق و إدارة و ترتيب القروض المشتركة وتمويل المشروعات على مستوي القارة الأفريقية.

وعلى مستوى إقليم شمال أفريقيا والشرق الأوسط نجح البنك في تصدر ترتيب البنوك المصرية والحصول على المركز الخامس بقائمة أفضل البنوك في تسويق القروض المشتركة وتمويل المشروعات بحصة سوقية قدرها حوالي 5% ، والمركز السادس في إدارة وترتيب القروض المشتركة وتمويل المشروعات، وهو ما يأتي في ضوء استمرار استحواذ البنك على مراكز متقدمة بذات التصنيفات منذ بداية عام 2015.

واشار بيان للبنك ، اليوم الأربعاء ، الى قيامه خلال العام المالى المنقضى بالانتهاء من ترتيب وتمويل والمشاركة في العديد من العمليات التمويلية بإجمالي مبلغ 32.9 مليار جنيه وذلك في العديد من القطاعات (الكهرباء، الخدمات العامة، المقاولات) بلغت قيمة ضمان التغطية لبنك مصر في تلك العمليات 14.3 مليار جنيه تقريبا، ويأتي ذلك نتيجة لانجازات البنك الملموسة والواضحة في ترتيب العمليات التمويلية الكبيرة في المشروعات العديدة بكافة المجالات والقطاعات الرئيسية والمشاركة بفاعلية في العديد من المشروعات القومية.

كما يسعى البنك حاليا لإتمام عدد من العمليات التمويلية الكبرى المستهدفة وتحت الدراسة وجارى الانتهاء منها في عدة قطاعات مثل ( الاتصالات و مواد البناء و الاستثمار العقاري) تبلغ قيمتها حوالي 81.3 مليار جنيه ، وتبلغ قيمة ضمان التغطية المتوقع لبنك مصر في تلك العمليات 28.9 مليار جنيه تقريبا، تأكيدا لدوره كأحد البنوك الوطنية الرائدة في السوق المصرفي المصري واستمراراً للخطط التسويقية المكثفة التي ينتهجها بنك مصر لجذب عملاء وعمليات تمويلية جديدة وكذلك التزام البنك بتنفيذ أهدافه الإستراتيجية والتنموية بهدف دعم الاقتصاد القومي في شتى المجالات والقطاعات،