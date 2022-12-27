بنك مصر يجدد الشراكة مع «أليانز» 5 سنوات في التأمين على الحياة

جدد بنك مصر شراكته الاستراتيجية مع مجموعة شركات أليانز مصر، المتخصصة في قطاع التأمين المصري والتابعة لمجموعة أليانز العالمية، وذلك لمدة 5 سنوات مقبلة، وإضافة التأمين على الممتلكات، واستمرت الشراكة لمدة 20 عامًا في مجال التأمين على الحياة.

ويهدف تجديد الشراكة إلى تقديم خدمات تأمينية شاملة لعملاء بنك مصر، وتم توقيع اتفاقية تجديد التعاون في استاد أليانز أرينا بمدينة ميونيخ، ألمانيا، بحضور قيادات كل من بنك مصر ومجموعة أليانز العالمية وأليانز بمصر.

وتستهدف الاتفاقية، التي تأتي تزامناً مع الاحتفال بمرور عشرين عامًا من النجاح بين بنك مصر وأليانز مصر في مجال التأمين على الحياة، إلى تدشين مجموعة متنوعة من منتجات التأمين، وتطوير آلية الخدمات التي توفرها الشركة لتلبية مختلف احتياجات عملاء البنك تحت سقف واحد، وذلك في أكثر من 350 فرعا من فروع بنك مصر المنتشرة في كل أنحاء الجمهورية، كما أن تجديد التعاون سيضاعف محفظة أعمال الشركة، ففي حين بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة 3.6 مليار جنيه، ستعمل الشركة في غضون السنوات الخمسة المقبلة على استهداف 8 مليارات جنيه أقساط مكتتبة.

بنك مصر

وقال محمد محمود الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر: “فخورون بالنجاحات التي حققناها سويًا مع شركة أليانز على مدار العشرين عامًا الماضية في مجال التأمين على الحياة، الأمر الذي يزيد من تفاؤلنا بالنتائج المتوقع تحقيقها في الفترة المقبلة بعد تدشين خدمة التأمين على الممتلكات، إذ نسعى في بنك مصر إلى تعميق تحالفاتنا بغرض توسيع نطاق خدماتنا المصرفية وغير المصرفية، بهدف تلبية كافة احتياجات عملائنا عبر خدمات ومنتجات مصممة خصيصًا لهم، مع ضمان وصولها إليهم من خلال شبكة فروعنا المنتشرة في كل أنحاء الجمهورية وخدماتنا الإلكترونية المتميزة، الأمر الذي يدعم جهود تحقيق مبادرة الشمول المالي التي طرحها البنك المركزي المصري، عبر دمج ومشاركة المواطنين من مختلف الأعمار والفئات”.

وعبَّر أيمن حجازي، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات أليانز بمصر، عن سعادته بتجديد الشراكة الاستراتيجية مع بنك مصر، قائلًا: “نتطلع في أليانز بمصر لمواصلة النجاحات التي شهدناها على مدار العشرين عامًا الماضية في مجال التأمين على الحياة، مع أحد أكبر البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، ويأتي ذلك في إطار استراتيجيتنا نحو تعزيز تواجدنا بالقطاع المصرفي المصري، وزيادة الحصة السوقية للشركة، من خلال زيادة قاعدة عملائنا وضمان وصول حلولنا التأمينية إلى مختلف الشرائح، عبر قنوات التوزيع المتنوعة في جميع أنحاء الجمهورية، من خلال نظام “التأمين البنكي”.

وتابع حجازي: “كما قمنا من خلال تجديد الشراكة بتوسيع مجالات العمل مع بنك مصر، تحت سقف واحد داخل فروع البنك، ليشمل خدمات التأمين على الحياة والممتلكات، وذلك لضمان إجراءات مرنة وميسرة على العملاء تضمن لهم تجربة استثنائية، بما يساهم في دعم القطاع المالي في مصر، تماشياً مع جهود الدولة لتحقيق الشمول المالي”.

يذكر أن الشراكة الاستراتيجية بين أليانز بمصر وبنك مصر قد بدأت عام 2002 في مجال التأمين على الحياة فقط، لتشهد العديد من النجاحات عبر حلول تأمينية متنوعة ومبتكرة تلبي مختلف احتياجات العملاء.

ويسعى بنك مصر دائما لتعزيز تميز خدماته بما يخدم ويلبي كافة احتياجات مختلف فئات المجتمع بصورة ميسرة ومتطورة، والحفاظ على نجاح طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الشراكات المثمرة التي تنعكس ايجابياً على المجتمع ككل، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.