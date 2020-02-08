بنك مصر يتيح مميزات برنامج الولاء لعملائه من الشباب بالتعاون مع «فوري»

يتيح بنك مصر إمكانية الحصول على مميزات برنامج الولاء الخاص بمنظومة فوري الإلكترونية، وذلك لعملائه من الفئة العمرية الأقل من 16 عاماً حتى 30 عاماً، حرصأ على تعظيم الاستفادة لعملائه المنضمين لبرنامج الشباب.

ويأتي ذلك بعد عقد اتفاقية مع شركة “فوري” المنصة الرائدة في التحول الرقمي والمدفوعات الإلكترونية، وذلك حتى يمكن لعملاء البنك من الشباب الحصول على خصومات عند قائمة من العلامات التجارية حال استخدامهم بطاقات بنك مصر المختلفة في عمليات الشراء، وقسائم شرائية عند الحفاظ علي الحد الأدنى المطلوب بحساب التوفير المميز.

مميزات برنامج الشباب

برنامج الشباب BM Youth يصدر من خلاله 3 بطاقات مصرفية؛ البطاقة الأولى TEENS Card المدفوعة مقدماً والمصممة خصيصاً للشباب الأقل من 16 عاماً، لاستخدامها في تعاملاتهم المالية بأمان ويسر ويمكن إصدارها دون الحاجة لفتح حساب من أي فرع من فروع بنك مصر.

والثانية بطاقة الخصم فوري BM Card وتصدر للشباب من سن 16 حتى 21 عاماً، والبطاقة الثالثة GO Card للشباب من 21 حتى 30 عاماً، هذا ويمكن للشباب في إطار البرنامج الحصول على خصومات فورية في أكثر من 70 جهة من العلامات التجارية، والصالات الرياضية، ومراكز العناية بالسيارات والمطاعم، وغيرها من العروض الترويجية.

ويستكمل بنك مصر دوره باعتباره من أوائل البنوك التي أطلقت لعملائها الخدمات البنكية الإلكترونية عبر الهاتف المحمول من خلال تطبيق الموبايل البنكي، كما قدم البنك خدمة الدفع عن طريق الهاتف المحمول من خلال تطبيق المحفظة “BM WALLET” التي تتيح للعملاء تحويل الأموال من محفظة البنك لأي محفظة أخرى في مصر.

بجانب السحب من والإيداع في المحفظة من خلال أكثر من 8000 ماكينة صراف آلي على مستوى الجمهورية، كما يعد البنك أول بنك يوفر تكنولوجيا الشراء من نقاط البيع والمواقع الإلكترونية برمز الاستجابة السريع QR Code لعملاء محافظ الهاتف المحمول، وكذلك قام البنك لأول مرة في مصر بميكنة الحصول على تمويل المشروعات متناهية الصغر من البنك لتقديم الخدمة فورياً.

ويسعى البنك دائماً إلى تحديث وتطوير خدماته ومنتجاته بالإضافة إلى خلق قنوات اتصال مبتكرة بما يتناسب مع احتياجات عملائه بهدف تقديم خدماته بصورة أكثر كفاءة منتهجا في ذلك أحدث الأساليب التكنولوجية.