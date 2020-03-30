بنك مصر يتيح شراء شهادة الـ15% عن طريق ماكينات الـATM والواتس اب

أتاح بنك مصر للعملاء إمكانية شراء شهادة ابن مصر ذات العائد 15% من خلال ماكينات الصراف الآلي والواتس اب، ويقدم البنك هذه الخدمة حصريًّا لعملائه لتوفير سبل آمنة وسهلة للتعامل من خلال شبكة صراف آلي منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

كان بنك مصر قد أصدر الوعاء الادخاري الجديد “شهادة ابن مصر” وهي شهادة ادخار تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الشهادة البالغة 12 شهرًا، وتبلغ نسبة العائد للشهادة 15% سنويًّا، ويُصرف العائد شهريًّا ويتم احتساب المدة اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها، وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة، بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمان الشهادة.

ويمكن استرداد الشهادة بعد مضيّ 6 أشهر اعتبارًا من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء (تاريخ الإصدار)، وذلك وفقًا لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة.

القنوات الجديدة لشراء الشهادة

والقنوات المتاحة للعملاء للحصول على الشهادة، بالنسبة لعملاء البنك القائمين، تتم إضافة المبالغ المراد ربطها إلى الحساب عن طريق تحويل بنكي لحساب العميل بالبنك، وطلب ربط الشهادة عن طريق القنوات الإلكترونية فقط (الإنترنت أو الموبايل البنكي، أو الموقع الاليكتروني للبنك، أو مركز الاتصال 19888، أو البريد الإلكتروني ibnmisr@banquemisr.com.

بجانب ماكينات الصراف الاّلى، أو الواتس اب علي رقم 0020219888) مع تأكيد عدم زيارة الفرع لمنع التكدس حفاظًا على سلامة العملاء وسلامة العاملين بالبنك، سيتم إرسال رسالة تأكيد الربط في اليوم التالي علي أقصي تقدير.

أما بالنسبة للعملاء الجدد فيتم التحويل من بنك العميل الي بنك مصر على حساب رقم: Ibn Masr 1000290000000030 مع تأكيد إضافة الغرض من التحويل (ربط شهادة ابن مصر، ورقم بطاقة العميل، ورقم محمول العميل) ولن يتم قبول التحويل دون البيانات المطلوبة، وسيتم إرسال رسالة تأكيد استقبال الطلبات في اليوم التالي ولن تقبل الإيداعات النقدية لربط الشهادات.

تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص البنك توفير رغبات عملائه واحتياجاتهم، والعمل على التطوير الدائم لأوعيته الادخارية القائمة، واستحداث كل ما هو جديد ويتلاءم مع هذه الاحتياجات.