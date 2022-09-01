بنك مصر يتيح خدمة السداد الإلكتروني للمدفوعات المجمعة والحكومية لعملاء الشركات

أتاح بنك مصر خدمة المدفوعات المجمعة التي تتيح تحويل الأموال حتى 100 ألف مستفيد في عملية واحدة الى أي حساب داخل بنك مصر أو أي حساب في بنك آخر داخل مصر، والى بطاقات بنك مصر المدفوعة مقدماً للشركات وجميع بطاقات البنوك المحلية داخل مصر مع امكانية إنشاء حوالات بالرقم القومي للمستفيدين.

وذلك من خلال إعداد وتحميل ملف يحتوي على تفاصيل المدفوعات وبيانات المستفيدين من خلال منصة الانترنت البنكي الخاصة بشركات العميل.

بالإضافة الى إتاحة خدمة السداد الإلكتروني للمدفوعات الحكومية التي تتيح سداد المدفوعات الحكومية مثل ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة وتغذية الحساب الجمركي والاقرار الجمركي والنافذة الموحدة وتأمينات الشركات،والاستعلام عن مستجدات الدفعات والتسويات المستحقة على شركتك للمصالح الحكومية قبل الدفع وطباعة إيصالات السداد بعد الدفع من خلال الانترنت البنكي الخاص بشركات العميل علي مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع ، وهذا بجانب الخدمات المتاحة على الانترنت البنكي للشركات مثل (متابعة معاملات شركتك البنكية لحظة بلحظة- طلب دفتر شيكات – إيقاف شيكات – ربط ودائع والعديد من الخدمات الاخرى).

ينتهج بنك مصر استراتيجية للتحول من بنك تقليدي إلى بنك يقود التحول الرقمي في القطاع المصرفي في مصر؛ وذلك ايمانا بأن إدخال عناصر التحول الرقمي في منظومة العمل المصرفي، سيساهم بصورة أكبر في تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية ،

لذلك قام بنك مصر بإطلاق مجموعة من الخدمات الرقمية في ظل منظومة التحول الرقمي الجديدة، ومنها التطبيق الهاتف الجديد للأنترنت البنكي بشكله وتجربته العصرية والمرنة ،وايضا تحت مظلة خدمات بنك مصر اكسبريس الالكترونية “قرض المشروعات الصغيرة أونلاين – اكسبريس”، ومرابحة المشروعات الصغيرة أونلاين – اكسبريس.

ويقوم بنك مصر بدعم جهود التحول الرقمي من خلال توفير الحلول الإلكترونية للتسهيل على العملاء، بما يسهم بصورة أكبر في تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطورة، كما يعمل بنك مصر على تعزيز نجاحه والمشاركة بفاعلية في تقديم الخدمات والدخول في المبادرات والبروتوكولات التي تلبي احتياجات كافة شرائح العملاء، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.