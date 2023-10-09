بنك مصر يتيح خدمات الدفع الإلكتروني على منصة «مبادرة وزارة الخارجية»

أعلن عن إتاحة الدفع باستخدام البطاقات البنكية الأجنبية من خارج مصر مباشرة على الموقع الإلكتروني الخاص بمبادرة وزارة الخارجية – لتسوية المواقف التجنيدية.

مبادرة وزارة الخارجية لتسوية المواقف التجنيدية

وقال البنك في بيان أنه يأتي في إطار كونه مؤسسة مصرفية رائدة على تقديم خدمات تتناسب مع احتياجات المواطنين؛ وتدعيماً لسياسة الدولة المصرية في تقديم كافة التسهيلات لأبناء الوطن المقيمين بالخارج لتسوية أوضاعهم التجنيدية وتيسيراً على مقدمي طلبات تسوية المواقف التجنيدية بالخارج.

وأضاف أنه يعد تقديم هذه الخدمة تعزيزاً لدور البنك الرائد في دعم الاقتصاد المصري وخطة الدولة في التحول الرقمي، كما يعد استكمالاً لنجاحات بنك مصر في مجال تقديم المدفوعات الإلكترونية للخدمات الحكومية في مختلف المجالات والتي تتواكب مع رؤية مصر 2030،

هذا و قد حقق بنك مصر نسب نمو متميزة خلال عام 2022 بلغت 91% من إجمالي محفظة قبول المدفوعات الإلكترونية (نقاط البيع 79% والمواقع الإلكترونية 100% ورمز الإستجابة السريع 146%) حيث ارتفع عدد نقاط البيع إلى 440 ألف نقطة بيع، وأكثر من 2000 موقع إلكتروني وتطبيق هاتف، و1.5 مليون محفظة الكترونية، وما يتخطى 2 مليون حركة رمز استجابة سريع.

والجدير بالذكر أن لبنك مصر السبق في توفير خدمات التحصيل الإلكتروني عن طريق رمز الاستجابة السريع QR Code ودعم التحول الرقمي من خلال توفير الحلول الإلكترونية للتسهيل على العملاء، بما يسهم بصورة أكبر في تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطورة حيث توسع البنك في تقديم عدد ضخم من الخدمات الرقمية لعملائه، حيث يسعى بنك مصر دائماً لتطوير خدمات البنك والتوجه نحو التوسع في تقديم الخدمات من خلال القنوات الإلكترونية والتي توفر الاستفادة القصوى من الخدمات باستخدام التكنولوجيا والأنظمة المؤمنة في التعاملات البنكية.