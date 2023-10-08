بنك مصر يتيح التحويل من خارج مصر دون رسوم أو عمولات

أعلن عن إمكانية التحويل من خارج مصر إلى أي مكان في العالم عن طريق المراسلين بدون مصاريف أو عمولات.

الحوالات السريعة في بنك مصر

وأفاد البنك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن العرض متاح من اليوم وحتى نهاية أكتوبر 2023.

ويتيح بنك مصر نظام تحويل الأموال عبر الإنترنت بشكل آمن وسريع، على أن يتم الإخطار عبر إرسال رسائل قصيرة لهاتف المستفيد.

وأكد بنك مصر أنه يمكن استلام الحوالة بالجنيه المصري أو الدولار الأمريكي، كما يمكن صرف الحوالات أيام الجمعة والسبت والعطلات الرسمية من خلال فروع محددة.

ويتيح البنك استقبال الأموال بما في ذلك حساب الإنترنت البنكي ومحافظ الهاتف المحمول والبطاقات مسبقة الدفع مثل حوالتي وميزة وأجهزة الصراف الآلي والحوالات من داخل فروع البنك.

ويقدم البنك الخدمات بحيث لايتم خصم أي رسوم غير معلنة من جانب المستفيد من الحوالة، إضافة لأسعار صرف وتغيير عملة تنافسية.

وتشمل شبكة مراسلي بنك مصر، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، المملكة الأردنية الهاشمية، قطر، الكويت، سلطنة عمان، بالإضافة إلى شركات تحويل أموال دولية.