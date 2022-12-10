بنك مصر يتوج بثلاث جوائز من «جلوبال براندز» العالمية لعام 2022

توجت مجلة جلوبال براندز مؤخراً أعمال بنك مصر بثلاث جوائز مميزة، حيث فاز بجوائز “العلامة التجارية الأكثر ثقة- مصر 2022″ و”أفضل بنك في التجزئة المصرفية – مصر2022″ و “أفضل بنك للشركات – مصر2022″، وتسلم البنك الجوائز الثلاثة في احتفال مهيب تم عقده في دولة الإمارات العربية المتحدة يوم السبت الموافق 10 ديسمبر 2022، حيث تسلم الجوائز نيابة عن البنك محمد خيرت رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر، إيهاب درة رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية بالبنك، والدكتورة فاطمة الجولى رئيس قطاع اتصالات المؤسسة بالبنك.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الجوائز تُمنح لأفضل علامة تجارية بموجب أدائها في جميع القطاعات، وتعتمد التقييمات الخاصة بالفوز لجميع المؤسسات الفائزة بتلك الجوائز على مجموعة من المعايير المتخصصة والمرتبطة بالأداء والاستراتيجية التي تتبناها المؤسسات، وتعد تلك الجوائز شهادة ثقة لأحسن أداء ونموذج عمل، حيث تقوم المجلة بانتقاء أفضل العلامات التجارية بموجب تقييم نخبة من الخبراء في هذا المجال، ويعد حصول البنك على تلك الجوائز تأكيداً وتعزيزاً لنجاحات البنك السابقة، حيث قامت مجلة جلوبال براندز بتكريم البنك من خلال العديد من الجوائز علي مدار السنوات السابقة.

يذكر أن بنك مصر حصل في عام 2022 على العديد من الجوائز والمراكز، وذلك من العديد من المؤسسات الدولية بمختلف قطاعات الأعمال مثل تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر، وإدارة صناديق أسواق النقد والاستثمارات قصيرة الأجل، ائتمان الشركات والقروض المشتركة، قطاع المنتجات المصرفية للشركات والمؤسسات المالية، قطاع الأموال والمراسلين والمؤسسات المالية، مجال الصيرفة الإسلامية، مجال المسئولية المجتمعية، التحول الرقمي، وقطاع الموارد البشرية؛ ويعد ذلك تقديراً وتتويجاً لإنجازاته المحققة وجهوده المبذولة بمختلف قطاعات الأعمال.

ويعد حصول بنك مصر على تلك الجوائز شهادة استحقاق لثقة عملائه التي تعد محور اهتمامه دائماً، حيث إنهم شركاء النجاح في جميع الأعمال، ويسعى بنك مصر إلى تقديم كل ما هو جديد من خدمات ومنتجات بما يلبي احتياجات العملاء، ويعمل البنك لتعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث إن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائماً التزام البنك بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.