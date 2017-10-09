بنك مصر يتفاوض لاقتراض 3 مليارات يوان

محمد سالميعتزم بنك مصر بدء مفاوضات مع بنك التنمية الصينى «CDB»، للاتفاق على خط ائتمان جديد، بقيمة تصل إلى 500 مليون دولار، بغرض مقابلة احتياجات الشركات الصينية التى لديها خطط توسعية فى السوق المحلية.قال عاكف المغربى، نائب رئيس البنك، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إن القرض سي

محمد سالم

يعتزم بنك مصر بدء مفاوضات مع بنك التنمية الصينى «CDB»، للاتفاق على خط ائتمان جديد، بقيمة تصل إلى 500 مليون دولار، بغرض مقابلة احتياجات الشركات الصينية التى لديها خطط توسعية فى السوق المحلية.

قال عاكف المغربى، نائب رئيس البنك، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إن القرض سيتم الحصول عليه بالعملة الصينية، بقيمة قد تتجاوز 3 مليارات يوان، لافتا إلى قيام مصرفه، نهاية الشهر الماضى، بتوقيع مذكرة تفاهم للحصول على القرض بحضور كل من نائب رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والسفير الصينى بالقاهرة، ويجرى تحديد الاحتياجات التمويلية على وجه الدقة تمهيدا للبدء فى التفاوض عليها مع المصرف الصينى.

وأشار المغربى إلى أن خط الائتمان الجديد يدعم خطة بنك «مصر» فى مجال تنويع مصادر التمويل المختلفة، لاستخدامها فى تمويل المشروعات المصرية المساهم فيها جانب صينى فى مصر، ومنها مشروعات البنية التحتية والكهرباء والطاقة والاتصالات وكذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

يذكر أن البنك الحكومى لديه تعاملات قوية مع عدد من المصارف الصينية، بدأها بالمشاركة مع البنك الأهلى فى الحصول على قرض بقيمة 900 مليون دولار من بنك التنمية الصينى، عقب تعويم سعر الصرف فى نوفمبر 2016، كما أعلن فى ديسمبر الماضى عن الحصول على ضمانات بقيمة 500 مليون دولار من شركة ضمان الصادرات الصينية Sinosure لتمويل المشروعات التى تسهم فيها شركات صينية، حصل بموجبها على قرض بنفس القيمة من البنك الصناعى التجارى الصيني ICBC» Industrial & Commercial Bank of China».