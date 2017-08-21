بنك مصر يتفاوض على قرض خارجى بقيمة 500 مليون دولار

عاكف المغربى: الاتفاق على التمويل الجديد يؤجل الاتجاه لسوق السندات الدوليةكتب ـ محمد سالم:بدأ بنك مصر مفاوضات مع إحدى المؤسسات الدولية، لتقوم الأخيرة بدور المرتب الرئيسى لتدبير قرض بقيمة 500 مليون دولار، للبنك الحكومى بهدف تعزيز موقف السيولة المالية لديه.قال عاكف المغربى، نائب رئيس البنك فى ت

عاكف المغربى: الاتفاق على التمويل الجديد يؤجل الاتجاه لسوق السندات الدولية





كتب ـ محمد سالم:

بدأ بنك مصر مفاوضات مع إحدى المؤسسات الدولية، لتقوم الأخيرة بدور المرتب الرئيسى لتدبير قرض بقيمة 500 مليون دولار، للبنك الحكومى بهدف تعزيز موقف السيولة المالية لديه.

قال عاكف المغربى، نائب رئيس البنك فى تصريحات لـ«المال»، إن المفاوضات فى مرحلة متقدمة للغاية، وقد يتم التوصل لاتفاق بحلول الشهر المقبل، مشيرا إلى أن المؤسسة الأجنبية ستلعب دور المرتب الرئيسى للقرض، بالتعاون مع بنوك ومؤسسات أخرى، وأن الأجل الزمنى للتمويل لازال محل تفاوض.

وأوضح المغربى أن الحصول على القرض المشترك، يؤجل طرح السندات الخارجية لمرحلة تالية، وقال إن البنك بصدد التوقيع على تمويل بقيمة 500 مليون دولار أيضا، مع بنك الاستثمار الأوروبى خلال الشهر المقبل.

كان «المغربى» قد كشف، مؤخرا، عن مفاضلة البنك بين عدد من الأدوات المالية، تتصدرها السندات، والقروض المشتركة، والتوريق، لجمع ما يزيد عن مليار دولار من أسواق الدين العالمية.

يقدر إجمالى القروض الخارجية التى اتفق البنك بشأنها، أو خاضعة للتفاوض خلال العام الجارى بنحو 2.5 مليار دولار، متضمنة اتفاق مع الصين، وقعه خلال مايو الماضى بقيمة 500 مليون دولار، بالإضافة إلى قرضين بقيمة 750 مليون دولار من المصرف السويسرى (كريدى سويس)، والصينى (آى. سى. بى. سى)، بواقع 250 مليونًا من الأول، و500 من الثانى، وتمويل بقيمة 50 مليون دولار من مصرف أبو ظبى الإسلامى، وبنوك خليجية، و200 مليون دولار من البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد (أفريكسم بنك)، و500 مليون دولار من بنك الاستثمار الأوروبى.

يشار إلى أن أرصدة الديون الخارجية المستحقة على البنوك المحلية نمت بنحو %56.5 على أساس سنوى، لتصل إلى 4.2 مليار دولار، بنهاية ديسمبر الماضى، مقارنة بـ2.7 مليار دولار عام 2015.

وتشكل مديونية البنوك نسبة %6.3 من إجمالى رصيد الدين الخارجى لمصر، المقدر بحوالى 67.3 مليار دولار، فى ديسمبر الماضى.

ويرى مسئول مصرفى – فضل عدم نشر اسمه- أن أرصدة الديون الخارجية الخاصة بالبنوك لا تعد مشكلة، لأنها أحد بنود الخصوم، مثل الودائع ورأس المال وغيرها، ويتم استثمارها فى أصول بذات العملة، ومع عملاء يمتلكون مصادر دخل بالدولار، وبالتالى لا تخضع لمخاطر سعر الصرف، أو عدم السداد.