بنك مصر يتعاون مع «فيكسد سليوشنز» لتعزيز المدفوعات الإلكترونية

تأتي الاتفاقية تماشياً مع توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين

وقَّع بنك مصر بروتوكول تعاون مع المجموعة الوطنية «فيكسد سليوشنز» لخدمات التحول الرقمي وأمن المعلومات.

قام بالتوقيع إيهاب درة – رئيس قطاع التجزئة المصرفية و الفروع ببنك مصر، ومحمد الحارثي – الرئيس التنفيذى لقطاع الخدمات وتطوير الأعمال للمجموعة الوطنية فيكسد سليوشنز، وذلك بحضور لفيف من قيادات البنك والمجموعة الوطنية.

ويهدف البروتوكول إلى التكامل و التطوير التكنولوجي و خدمات أمن المعلومات لإتاحة قنوات الدفع الإلكتروني لبنك مصر على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء و المنصات الرقمية الأخرى لتقديم خدمات المرافق العامة، وذلك من خلال إتاحة أنظمة التكامل والربط المؤمن بين الجانبين، بما يضمن تحقيق كفاءة المعاملات عبر المنصات الرقمية.

تأتي تلك الاتفاقية تماشياً مع توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين بما يتوافق مع احتياجاتهم ويعد هذا التعاون نموذج ناجح للشراكات بين القطاعات المختلفة للتوسع في سبل التعاون في كل التخصصات لدعم منظومة التحول الرقمي و تقديم عناصر جديدة من الحلول الرقمية والقادرة على الاستدامة و المنوط بها تقديم خدمات الدفع الإلكترونية و ذلك للتيسير و التسهيل على المواطنين الحصول على الخدمات المختلفة.

وقال بنك مصر إنه يعمل جاهداً على التوسع في تقديم خدمات الدفع الإلكترونية؛ لدعم جهود الدولة لنشر ثقافة الشمول المالي، وتفعيل خدمات الدفع و التحصيل الإلكتروني، والتحول تدريجياً إلى المجتمع اللانقدي من خلال نشر ثقافة التعامل ببطاقات الدفع الإلكترونية.

جدير بالذكر أن البنك قام بالتعاقد مع العديد من الجامعات الحكومية و الخاصة و الهيئات المختلفة للمساهمة في ذلك.

ويقوم البنك بتقديم حلول مختلفة لميكنة المرتبات موجهة لشركات قطاع الأعمال العام و الخاص عن طريق تقديم مجموعة متنوعة من منتجات تحويل المرتبات (بطاقات مرتبات – حسابات مرتبات)، وذلك بخلاف تقديم خدمة السداد الإلكتروني للضرائب والجمارك، وعلى صعيد المنتجات الإلكترونية فقد عمل البنك على التوسع في إصدار المحفظة الإلكترونية الخاصة ببنك مصر BM Wallet.

هذا ويسعى بنك مصر دائماً لدعم جهود التحول الرقمي من خلال توفير الحلول الإلكترونية للتسهيل على العملاء، بما يسهم بصورة أكبر في تقديم الخدمات المصرفية و المالية بصورة ميسرة و متطورة.

ويعمل البنك على تعزيز تميز خدماته و الحفاظ على نجاحه طويل المدى و المشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث أن قيم و استراتيجيات عمل البنك تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة و الرخاء لمصر.