بنك مصر يتعاون مع فيزا وإكسون موبيل بتطبيق للدفع الإلكتروني

سيد بدر: دشن بنك مصر، بالتعاون مع منظمة فيزا وشركة إكسون موبيل مصر لتدشين شراكة إستراتيجية فريدة لتوسيع نطاق قبول المدفوعات الالكترونية وإتاحة خدمات الدفع الإلكتروني للخدمات البترولية وذلك عبر مائة محطة من محطات اكسون موبيل كمرحلة أولى. جاء إعلان الشراكة خلال حفل أقيم أمس بهذه المناسب



سيد بدر:



دشن بنك مصر، بالتعاون مع منظمة فيزا وشركة إكسون موبيل مصر لتدشين شراكة إستراتيجية فريدة لتوسيع نطاق قبول المدفوعات الالكترونية وإتاحة خدمات الدفع الإلكتروني للخدمات البترولية وذلك عبر مائة محطة من محطات اكسون موبيل كمرحلة أولى.

جاء إعلان الشراكة خلال حفل أقيم أمس بهذه المناسبة، بهدف دفع جهود الشمول المالي الذي يعد محور من محاور التطور الاقتصادي ودفع النمو في البلدان التي تتبناه؛ من خلال اﺗﺎﺣﺔ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.

وتهدف تلك الشراكة، بحسب بيان صادر عن البنك اليوم، إلى تمكين حاملي بطاقات فيزا من استخدام بطاقاتهم في محطات اكسون موبيل المشاركة، وتوسيع نطاق قبول المدفوعات الالكترونية في هذه المحطات، ويقوم بنك مصر بدفع هذه الشراكة قدما من خلال نشر ماكينات قبول المدفوعات الالكترونية في المحطات المشاركة فضلا عن تصميم برامج ولاء ومكافآت للمحطات المشاركة وحاملى البطاقات الذين يقومون باستخدام بطاقاتهم للدفع مقابل الخدمات المختلفة المتميزة داخل المحطات.

من جهته، أكد عاكف المغربي – نائب رئيس مجلس ادارة بنك مصر – أن بنك مصر يسعى دائما إلى دفع جهود الشمول المالي الذي يعد توجه رسمى واستراتيجي للدولة، بهدف زيادة وتعزيز المعرفة المالية والمصرفية لدى الغير وبما يؤدى إلى التحول التدريجي من المجتمع النقدي إلى المجتمع اللا نقدي، والذي يسهم بدوره في نمو معدلات استقطاب شرائح المجتمع المختلفة من خلال إدراج خدمات تكنولوجية مستحدثة لدعم سبل المدفوعات الالكترونية، نظرا لما يمثله الشمول المالي من ثقل في تعظيم معدلات النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية.

ومن جانبه، قال طارق محفوظ المدير التنفيذي لفيزا مصر “نحن فخورون بهذه الشراكة الاستراتيجية مع بنك مصر واكسون موبيل مصر والتي تعد تأصيلا لمبدأ الشراكات التي تبرمها فيزا في السوق المصري بهدف تحقيق الشمول المالي، وتوسيع رقعة قبول المدفوعات الرقمية، وتغيير ثقافة التعامل النقدي. ونعتبر هذه الشراكة مثالا حقيقيا على التعاون بين أطراف متعددة لتحقيق هذه الأهداف التي تتسق مع توجه الدولة في الاعتماد على المدفوعات الرقمية وتوفير الخدمات المصرفية لكل الفئات. وفي إطار هذه الشراكة، نعتقد أن كافة أطرافها على درجة كبيرة من الحرص على توفير مميزات لحاملي البطاقات ومحطات موبيل المشاركة عبر برامج ولاء ومكافآت مصممة خصيصا لنشر القبول في هذا القطاع الحيوي المهم للمواطنين.”

وصرح شريف سراج الدين العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة اكسون موبيل مصر “بأن عبر تاريخها الممتد لأكثر من 115 عاما، تحرص اكسون موبيل مصر على التعاون مع كيانات اقتصادية قوية تسهم في تحقيق قيمة مضافة للمجتمعات التي تعمل بها. ونحن نعتقد أن القيمة المضافة التي ستعود على الاقتصاد المصري من خلال نشر ثقافة المدفوعات الالكترونية وتوسيع نطاق قبولها ستساهم في تحقيق منافع اقتصادية هامة. واتساقا مع دورنا الرائد في تقديم أفضل تكنولوجيا في مجال الخدمات البترولية، ندرك تماما دور التكنولوجيا في نشر ثقافة المدفوعات الرقمية وزيادة الاعتماد عليها في المعاملات اليومية للمواطنين”

