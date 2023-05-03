«بنك مصر» يتعاون مع شركة مكسب لإتاحة حلول متنوعة لأصحاب المشروعات متناهية الصغر

وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع شركة مكسب وذراعها المالي مكسب مدفوعات، لتوفير حلول ومنتجات مالية وغير مالية لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

ويأتي ذلك انطلاقًا من دور بنك مصر في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وقبول المدفوعات الإلكترونية.

ووقع البروتوكول عمرو دمرداش رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر، وإيهاب درة رئيس قطاع التجزئة المصرفية والفروع ببنك مصر، مع بلال المغربل الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة مكسب، وعدد مع قيادات

والشركة.

ويأتي توقيع البروتوكول في إطار استراتيجية بنك مصر الهادفة لدعم إتاحة الحلول الرقمية للمدفوعات ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وسيتيح البروتوكول إمكانية التحصيل الإلكتروني من جميع تجار مكسب من خلال تفعيل خدمة QR code/Request to pay مما يتيح قبول المدفوعات من جميع محافظ الهاتف المحمول الصادرة من كافة البنوك وجميع شركات المحمول هذا بالإضافة إلي إتاحة التمويل لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من عملاء شركة مكسب وذلك تبعًا للشروط والأحكام المنظمة لذلك.



التحول والابتكار الرقمي

وبهذه المناسبة، قال إيهاب درة رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر، إن التعاون مع شركة مكسب لتسهيل عملية الدفع لمستخدمي التكنولوجيا، يأتي في إطار تبني بنك مصر مفهوم التحول والابتكار الرقمي كركيزة أساسية يستند عليها في إدارة أعماله.

وأضاف أن مفهوم الخدمة المقدمة من بنك مصر يرتكز علي التكنولوجيا لخدمة متطلبات العملاء، وخاصة مع تطور استخدام الهواتف المحمولة والحواسب الآلية؛ حيث تعد الآن الخدمات التكنولوجية ضرورة لاستمرارية ريادة البنك للسوق المصرفي المصري.



محفظة قبول المدفوعات الرقمية

وأشار إلى أن بنك مصر حقق نسب نمو خلال 2022 بلغت 91% من إجمالي محفظة قبول المدفوعات الإلكترونية (نقاط البيع بنسبه 79%، المواقع الإلكتروني بنسبه 100% ورمز الاستجابة السريع بنسبة 146%) بإجمالي عدد 440 ألف نقطه بيع وأكثر من 2000 موقع إلكتروني وأكثر من 2 مليون حركة رمز استجابة سريع.



وذكر أن بنك مصر يدخل في العديد من الاتفاقيات مع الشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا المالية التي تعمل على تشجيع حلول الدفع الإلكترونية لتعزيز الشمول المالي في جميع القطاعات والوصول الى مجتمع لا نقدي.

قطاع المشروعات الصغيرة



ومن جانبه أوضح عمرو دمرداش رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر، أن “هذا التعاون هو خطوة لتحقيق استراتيجية بنك مصرفي دعم ومساندة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر، والذي يوليه البنك أهمية كبرى من خلال توفير كافة الخدمات المالية والغير مالية بما يلبي احتياجات عملاء هذا القطاع.



وأضاف أن بنك مصر يعد من أوائل البنوك التي التزمت بمتطلبات البنك المركزي ووصلت محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 27.5% بنهاية ديسمبر 2022، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد القومي.



وتابع أن ذلك يأتي تزامنًا مع توجيهات البنك المركزي المصري وجهود الدولة للنهوض بهذا القطاع لتحسين مؤشرات الاقتصاد وزيادة معدلات التنمية الاقتصادية وتشجيع المنتج المحلي وخفض فاتورة الاستيراد.



تسريع دورة رأس المال

وقال بلال المغربل الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة مكسب؛ والتي تأسست عام 2019 بهدف إعادة هيكلة سوق التجزئة باستخدام التقنيات الحديثة وسلاسل التوريد المبتكرة والحلول المالية المصممة لتمكين كل من تجار التجزئة والموردين”: إن هذه الخطوة هي بمثابة بداية جديدة لتحقيق هدف أكبر وهو مساعدة التجار في نمو أعمالهم، موضحًا أن هذه الميزة الجديدة تتيح لمكسب استقبال المال من مختلف المحافظ الإلكترونية بشكل سريع وآمن.

وتابع أن الميزة الجديدة تمكّن التجار من الحصول على سيولة نقدية بشكل أسهل والذي بدوره يؤدي إلى إسراع دورة رأس المال وبالتالي نمو حجم العمليات اليومية للتاجر.

وذكر أن الشراكة مع بنك توائم سياسة الشركة في دعم جهود الدولة المستمرة في مجال التحول الرقمي مما يؤدي إلى تحقيق تحول كبير في حياة التجار باستخدام الحلول التكنولوجية المبتكرة.



حلول المدفوعات الرقمية

ويحرص بنك مصر على تقديم مجموعة متنوعة من حلول المدفوعات الرقمية والمنتجات الائتمانية المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المشروعات باختلاف أحجامها.

ويعمل البنك كذلك على تقديم خدمات الاستشارات الفنية والمالية وغير المالية لعملاء المشروعات، إيمانًا منه بأن تلك المشروعات هي قاطرة النمو الاقتصادي وركيزته.

ويسعى بنك مصر دائمًا لتعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائمًا التزام البنك بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.