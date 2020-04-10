بنك مصر يتعاقد مع المعهد المصرفي لتدريب 18 ألف موظف عن بُعد

تعاقد بنك مصر مع المعهد المصرفي المصري، على تقديم برنامج أمن المعلومات بالتعاون مع مؤسسة SANS الدولية، لما يزيد على 18000 موظف من مختلف قطاعات البنك.

ويأتي هذا التعاقد في إطار حرص بنك مصر على ريادته بين البنوك بالقطاع المصرفي المصري وتعزيزاً لقدرته التنافسية، حيث يحرص البنك على تنمية وتطوير كوادره ممن يمتلكون الجدارات الأساسية والفنية بالمستوى المطلوب في كل مجالات العمل المصرفي، بخاصة في مجال أمن المعلومات وبرامج التعلم الإلكتروني “”E-Learning، وذلك من خلال المعهد المصرفي المصري.

ويعد مؤسسة علمية لها خبرة كبيرة في مجال تدريب وتأهيل العاملين بالقطاع المصرفي في مصر، حيث يعد التعاقد استمراراً لدور المعهد المصرفي المصري الفعّال في تقديم كل ما هو جديد في مجال أمن المعلومات وبرامج التعلم الإلكتروني “E-Learning”، باعتباره الذراع التدريبية للبنك المركزي.

أكد عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس ادارة بنك مصر، أن البنك يعمل على تصميم وتدشين حلول وخدمات مالية رقمية مبتكرة تلائم مختلف الاحتياجات خاصة في ظل التوجه العام للتحول الرقمي.

وأضاف أنه مع تطور التكنولوجيا ووسائل حفظ المعلومات ونقل البيانات عبر شبكة الانترنت، أصبح تأمين تلك البيانات والمعلومات من الأمور الخطيرة التي تشكل أهمية بالغة لدى جميع المؤسسات المالية، وعليه فقد تعاقد البنك مع المعهد المصرفي المصري على تدريب ما يزيد على 18000 موظف بمختلف قطاعات البنك عبر خدمات التعلم عن بُعد “E-Learning” التي يوفرها المعهد لتقديم أفضل الخبرات الدولية في مجال أمن المعلومات.

وتم تطوير سياسات وبرامج التدريب المتقدمة في بنك مصر لتشمل جميع مجالات العمل المصرفي.

تدريب 12 ألف موظف العام الماضي

واشتملت استراتيجية التدريب للبنك للعام المالي 2018/ 2019 على حوالي 600 ألف ساعة تدريبية، حيث تم توفير اكثر من 12 الف فرصة تدريبية للموظفين، ايماناً من البنك بأنهم أهم أصول المؤسسة لأن قوة المؤسسات تكمن في كوادرها المستنيرة، حيث أن بنك مصر يزخر بالخبرات التي تؤهله للحفاظ على المكانة المرموقة التي يحظى بها اليوم.

من جانبه، فقد صرح عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري بأن المع تعاقد مع بنك مصر لتقديم برنامج SANS Security Awareness لتأمين المعلومات المتداولة عبر شبكة الإنترنت من المخاطر التي تهدد أي مؤسسة.

ويمكن هذا البرامج المتدربين من التعرف على أكثر الأخطاء شيوعاً عند استخدامهم العام لتكنولوجيا المعلومات واتصالهم بالإنترنت وكيفية وقاية أنفسهم ومؤسساتهم من أخطار يمكنهم تفاديها”.