بنك مصر يتعاقد لتدشين مقر جديد بنادي الزمالك

زيادة عدد الفروع إلى 875 بنهاية 2022

تعاقد بنك مصر ونادي الزمالك للألعاب الرياضية على افتتاح مقر لبنك مصر بالنادي بشارع جامعة الدول العربية لاستخدامه في الوصول لشرائح مختلفة من العملاء، وممارسة كافة الأنشطة المصرفية.

قام عاكف عبد اللطيف المغربي، نائب رئيس مجلس الإدارة، بتوقيع التعاقد مع المستشار، أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية بحضور محمد الاتربي، رئيس مجلس الإدارة، ومرتضي منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية، وحسام الدين عبد الوهاب، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر.

هذا ويحرص البنك على توفير الخدمة المصرفية لكل مواطن على أرض الوطن، وذلك في إطار استراتيجيته التوسعية وتماشياً مع خطة البنك المركزي لتحقيق الشمول المالي.

زيادة عدد الفروع إلى 875 بنهاية 2022

ويمتلك البنك أكبر شبكة فروع في مصر تبلغ نحو 700 فرعاً منتشرة بجميع انحاء الجمهورية وتماشياً مع خطة البنك المركزي لتعزيز الشمول المالي يستهدف البنك إنشاء فروعاً جديداً خلال الأعوام القادمة ليرتفع عدد فروع البنك إلى نحو 875 فرع بحلول 2022 تقدم الخدمة لشرائح المجتمع المختلفة ليصبح بنك مصر الأقرب لعملائه أينما وجدوا.

