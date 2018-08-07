بنك مصر يتطلع لمضاعفة نشاط بطاقات الائتمان

■ عبر إصدار أكثر من 165 ألف بطاقة خلال العام المالى الجارى سهير محمد وضع بنك مصر خطة لمضاعفة نشاط بطاقات الائتمان والتقسيط خلال العام المالى الجارى عبر إصدار ما يزيد عن 165 ألف بطاقة جديدة، ليرتفع الإجمالى إلى ما يقرب من 324 ألف بطاقة بنهاية يونيو المقبل، مقارنة بنحو159 ألف فى م

■ عبر إصدار أكثر من 165 ألف بطاقة خلال العام المالى الجارى



سهير محمد



وضع بنك مصر خطة لمضاعفة نشاط بطاقات الائتمان والتقسيط خلال العام المالى الجارى عبر إصدار ما يزيد عن 165 ألف بطاقة جديدة، ليرتفع الإجمالى إلى ما يقرب من 324 ألف بطاقة بنهاية يونيو المقبل، مقارنة بنحو159 ألف فى مايوالماضى.

وقالت مصادر ببنك مصر فى تصريحات لـ «المال»، إن إستراتيجية مصرفها للعام المالى الجديد، تركز على تعزيز نشاط إصدار بطاقات الائتمان والتقسيط، من خلال تسويق برنامج نقاط المكافآت الذى أطلق مطلع يونيوالماضى، ويتضمن منح 1 إلى 4 نقاط على كل جنيه يتم إنفاقه خارج مصر، و1 إلى 3.5 نقطة على الإنفاق الداخلى، من خلال البطاقات الذهبية، والتيتانيوم، والبلاتينية، وورلد، وورلد إيليت، والبطاقات الائتمانية للمعاملات الإسلامية، وبطاقات الخصم الفورى، لافتة إلى أنه يمكن للعميل استبدال تلك النقاط بتذاكر طيران، وحجز فنادق، وتأجير سيارات، أوالحصول على قسائم شراء إلكترونية.

تشمل الإستراتيجية تنشيط إصدار البطاقات الائتمانية، لأصحاب الودائع التى لم يتم الاقتراض بضمانها، من خلال منتج يسمى «بى أبروف«.

على جانب آخر، قالت المصادر إن إستراتيجية البنك للعام المالى الجارى تستهدف معدلات نمو 10 إلى %15 على جميع بنود الموازنة من الأصول والخصوم.