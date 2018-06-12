بنك مصر يتسلم جائزة الأفضل في تمويل المشروعات لعام 2017

سيد بدر في إطار فعاليات حفل الجوائز السنوي الذي تقيمه مؤسسة EMEA Finance في لندن كل عام، والتي تعد أحد أهم المؤسسات العالمية في مجال المال والبنوك، فقد قامت بتسليم جوائزها عن عام 2017، والتي حصد بنك مصر منها جائزة "أفضل بنك في تمويل المشروعات على مستوى القارة الأفريقية لعام 2017" للعام الثالث ع

سيد بدر





في إطار فعاليات حفل الجوائز السنوي الذي تقيمه مؤسسة EMEA Finance في لندن كل عام، والتي تعد أحد أهم المؤسسات العالمية في مجال المال والبنوك، فقد قامت بتسليم جوائزها عن عام 2017، والتي حصد بنك مصر منها جائزة “أفضل بنك في تمويل المشروعات على مستوى القارة الأفريقية لعام 2017” للعام الثالث على التوالي، بالإضافة إلى حصده لجائزة “أفضل عملية تمويل طاقة شمسية على مستوى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2017″، وتأتي تلك الجوائز تأكيدًا للأداء المتميز للبنك ونتائجه المالية القوية واستمرارًا للخطط التسويقية المكثفة التي ينتهجها بنك مصر لجذب عملاء وعمليات تمويلية جديدة، وكذلك التزام البنك بتنفيذ أهدافه الاستراتيجية والتنموية؛ بهدف دعم الاقتصاد القومي في شتى المجالات والقطاعات.

كما حصل البنك على خمس جوائز أخرى عن عمليات تمويلية قام البنك بالاشتراك في ترتيبها وتمويلها مع عدد من البنوك الرائدة والمتميزة بالقطاع المصرفي، حيث حصلت إحدى تلك العمليات التمويلية بقطاع الطاقة على جائزة “أفضل عملية تمويل مشروعات لعام 2017 على مستوى القارة الأفريقية”، كما حصلت أربع عمليات تمويلية على جائزة “أفضل عملية تمويلية لعام 2017 على مستوى القارة الأفريقية”، وذلك بالقطاعات التالية: الطاقة المتجددة- الخدمات المالية- الكهرباء- الاستثمار العقاري.

وتعكس تلك الجوائز حجم النجاح الذي حققه قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر بقيادة محمد يونس منذ عام 2010 لتتضاعف حجم المحفظة الائتمانية أكثر من ثلاث مرات بنهاية عام 2017 من خلال تقديم التمويل المطلوب للشركات، والذى أدى إلى تصدر بنك مصر المراكز الأولى عدة مرات خلال السنوات الأربع الماضية كواحد من أفضل البنوك بقارة أفريقيا في مجال تسويق وإدارة وترتيب القروض المشتركة وتمويل المشروعات وفقًا للتقييم الذي تعده مؤسسة بلومبرج العالمية للبنوك.

وقد نجح بنك مصر خلال الفترة من 01/01/2017 وحتى 31/12/2017 في الانتهاء من ترتيب وتمويل والمشاركة في العديد من العمليات التمويلية بإجمالي مبلغ 70.4 مليار جم، وذلك في العديد من القطاعات (الكهرباء، الطاقة المتجددة، الاستثمار العقاري، البترول والغاز، تنمية المشروعات) بلغت قيمة ضمان التغطية لبنك مصر في تلك العمليات 20.6 مليار جم تقريبًا.