بنك مصر يتخلص من ديون رديئة بقيمة 2.85 مليار جنيه

أصدر بنك مصر موافقة على تسوية ديون رديئة بقيمة 2.85 مليار جنيه ضمن مبادرة البنك المركزى المصرى للتخلص من أرصدة المديونيات المتعثرة أقل من 10 ملايين جنيه للجهات الاعتبارية (الشركات).

كان مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وطارق عامر، محافظ البنك المركزى، أعلنا فى ديسمبر الماضى، عن إطلاق مبادرة لإسقاط العوائد المهمشة (الفوائد وعمولات التأخير) عن الشركات المصرية التى تقل مديونياتها عن 10 ملايين جنيه، بهدف تحفيز القطاعات المختلفة ودفع عجلة الإنتاج، بما ينعكس إيجابيا على الناتج القومى الإجمالى، وحدد «المركزى» فترة العمل بالمبادرة حتى نهاية ديسمبر 2020.

المغربى: مستمرون فى التواصل مع 1342 عميلا ونتوقع التقدم بطلبات جديدة

وقال عاكف المغربى، نائب رئيس بنك مصر – فى تصريحات لـ«المال»- إنه تم التواصل مع كافة العملاء المستهدفين من المبادرة وعددهم 1342 من أجل تعريفهم بالمبادرة وحثهم على الاستفادة منها، بالإضافة إلى العديد من الاجتماعات التى عقدت بمقرى البنك المركزى وبنك مصر مع العملاء الراغبين فى الاستفسار عن شروط المبادرة وإمكانية استفادتهم منها.

وأكد وجود استجابة جيدة من جانب العملاء المتعثرين، مشيرا إلى تلقى 47 طلبا للاستفادة من المبادرة، وقد تم اعتماد الموافقة بشأن 29 ملفا منها وتبلغ إجمالى المديونيات المستحقة عليهم شاملة العوائد المهمشة 2.85 مليار جنيه تقريبا.

وأوضح أن مبلغ التسوية الذى تم الاتفاق عليه عقب إسقاط الفوائد وعمولات التأخير بلغ 130.6 مليون جنيه، لافتا إلى قيام بنك مصر بدراسة المتبقى من الملفات للبت فيها خلال فترة قريبة.

وفى إطار المتابعة المستمرة، توقع «المغربى» تقدم عدد ملموس من العملاء بطلبات جديدة للاستفادة من المبادرة.

وتنص المبادرة فى آخر تعديلاتها الصادرة 20 فبراير الماضى، على أنه فى حـال قيام العميل بالسداد النقدى أو السداد العينى (بشرط قبول البنك للسداد العيني) لنسبة من رصيد المديونية وفقا لتدفقاته النقدية، والدراسة المعدة لكل عميل على حدة، فإنه يتم الـحـذف مـن قوائم الحظر بنظام تسجيل الائتمان بالـبـنـك الـمـركـزى والـشـركـة الـمـصـريـة للاستعلام الائتمانى «I-Score».

كما تنص المبادرة على عـدم سـريـان حـظـر الـتعـامل فـيـما يـخـص الـمـديـونـيـة التى تمت تسويتها، والـتـنـازل عـن جـمـيـع الـقـضـايـا الـمـتـداولـة والـمـتـبـادلـة لــدى الـمـحـاكـم فـور اتـفـاق الـعـمـيـل مـع بـنـوك الـتـعـامـل عـلى شـروط الـسـداد، بجانب تـحـريـر كل الـضمـانـات الـخـاصـة بـتـلك الـمـديـونـيـة.

يذكر أن «عامر» أشار خلال مقابلة مع قناة «صدى البلد» مؤخرا أن البنوك المصرية أسقطت ديونا متعثرة تعادل 40 مليار جنيه عن كاهل الشركات المصرية بهدف مساعدتها على العودة للعمل.