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بنك مصر يتبرع بـ 10 ملايين جنيه لمستشفى بهية

للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي بالمجان
أحمد الدسوقي 12:31 ص, الجمعة, 22 مايو 20 12:31 ص, الجمعة, 22 مايو 20

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وافق مجلس إدارة بنك مصر، أمس الخميس، على دعم مؤسسة “بهية” للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي بالمجان بمبلغ 10 ملايين جنيه؛ لتمكينها من سد احتياجاتها الطبية وشراء جهازين EARLY DETECTION UNITS MAMMOGRAM.

ويمثل وجود الجهازين إضافة قوية في تقديم خدمة الكشف المبكر لجموع سيدات مصر، في بادرة طيبة تستهدف دعم المرأة المصرية في العلاج لاستكمال دورها في بيتها والمجتمع.

يجنى هذا الدعم ثماره المرجوة في استقبال أعداد إضافية من السيدات تقدر بحوالي 56 ألف سيدة سنوياً لإجراء الكشف المبكر، ومن شأنه المساعدة في القضاء على قوائم الانتظار عن طريق زيادة وحدات الكشف المبكر.

ومن جانبه أعرب م.تامر شوقى رئيس مجلس أمناء مؤسسة بهية، فى بيان عن شكر وتقدير مؤسسة بهية لهذا الدعم من بنك مصر و قياداته متمثلة فى محمد الأتربى رئيس مجلس إدارة البنك ود.فاطمه الجولي رئيس قطاع اتصالات المؤسسة لبنك مصر، لما لهذا الدعم من مردود قوى ومباشر فى مساعدة مستشفى بهية على الاستمرار فى تأدية دورها فى خدمة جميع سيدات مصر بالمجان.

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بقلم أحمد الدسوقي

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