بنك مصر يبيع حصته في العز الدخيلة للصلب بقيمة 534.2 مليون جنيه

أعلن عن إتمام صفقة بيع كامل حصته برأسمال شركة العز الدخيلة للصلب – الإسكندرية بقيمة 534.2 مليون جنيه، فيما بلغت حصة المال العام 7.6 مليار ، وذلك من خلال شطب الأسهم الاختياري للشركة من البورصة المصرية.

صفقة تخارج المال العام من شركة العز الدخيلة للصلب – الإسكندرية

وقال البنك في بيان إن شركة العز الدخيلة للصلب – الإسكندرية، تابعة لمجموعة حديد عز وهي تعد المجموعة الرائدة في مجال الحديد والصلب في الشرق الأوسط وتبلغ نسبة مساهمتها في الشركة بحوالي 64% وبعد إتمام الصفقة ستصل ملكيتها لما يقرب الـ 100%.

بدأت الشركة بإنتاج حديد التسليح من الأطوال منذ عام 1986 واللفائف” الأسلاك” منذ عام 1987، ثم بدأت في إنتاج مسطحات الصلب منذ عام 2000، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للشركة 6.0 مليون طن صلب سنويا، (منها 3.7 مليون طن صلب – أطوال حديــــد التسليح واللفائف، و2.3 مليون طن صلب – مسطحات).

وصرح محمد الأتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر ، بأن صفقة تخارج المال العام من شركة العز الدخيلة للصلب – الإسكندرية تأتي في إطار الإستراتيجية العامة للدولة بالتخارج من بعض المساهمات لتشجيع دور القطاع الخاص. كما يتماشى تخارج البنك مع إستراتيجيته التي تستهدف إعادة تدوير المحفظة الاستثمارية واستخدام الأرباح الناتجة من التخارج في الدخول في مساهمات جديدة من أجل تفعيل دور بنك مصر في تسريع نمو الشركات من خلال زيادة رءوس أموالها وتشغيلها في مشروعات تحقق التنمية المستدامة للشركات، وتدر عوائد بمعدلات نمو مرتفعة تساهم في نمو الاقتصاد المصري.

وأضاف عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر أن صفقة تخارج المال العام من شركة العز الدخيلة للصلب – الإسكندرية يعد تعميقا لدور القطاع الخاص من خلال تخارج القطاع العام من الأصول التي يمتلك فيها حصصا مؤثرة لتوفير عملة صعبة للدولة خاصة وأن حوالي 72% من الصفقة تم تمويلها بالعملة الصعبة مما يدعم هدف الدولة بالحصول على موارد دولارية، حيث ساهم بنك مصر والجهات الحكومية في العديد من الصفقات منذ بداية العام والتي كانت من ضمن برنامج الطروحات.