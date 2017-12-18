بنك مصر يبيع حصة في مدينة نصر للإسكان بقيمة 275 مليون جنيه

رجب عزالدين: أعلنت شركة مدينة نصر للاسكان والتعمير عن قيام بنك مصر ببيع 25 مليون سهم من حصته بها بقيمة اجمالية 275 مليون جنيه . وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية " بذلك تصل نسبة مساهمة البنك بعد العملية إلى…

رجب عزالدين:

أعلنت شركة مدينة نصر للاسكان والتعمير عن قيام بنك مصر ببيع 25 مليون سهم من حصته بها بقيمة اجمالية 275 مليون جنيه .

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية ” بذلك تصل نسبة مساهمة البنك بعد العملية إلى 3.47% من أسهم الشركة مقارنة بنحو 5.97% قبل العملية “

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 11 جنيه وتم التنفيذ بواسطة شركة فاروس لتداول الأوراق المالية ، وتم الإفصاح وفقًا لأحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

ويبلغ رأسمال الشركة 997.1 مليون جنيه، موزعا على 997.1 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم.

تأسست الشركة فى عام 1959 وتعمل فى كافة الأنشطة المتعلقة بالتنمية العقارية للأراضي والمباني والمنشأت وكذلك تقسيم الأراضي وتزويدها بكافة أنواع المرافق وإنشاء وتأجير وبيع جميع المباني وللشركة انشاء وادارة واستثمار جميع المنشات السكنية والادارية والسياحية والترفيهية وكافة المشروعات اللازمة لتحقيق هذه الاغراض .

ويتوزع هيكل ملكية الشركة بين شركة بي اي جي انفستمنت جروب (19.93%)،القابضة للتشييد والتعمير (15.19%)،بى بى اى القابضة للاستثمارات المالية (7.50%) ،بنك مصر (3.47%) بعد العملية،اتحاد العاملين المساهمين – شركة مدينة نصر للاسكان والتعمير (0.281%)،وثائق إستثمار صندوق مؤشر إي جي إكس 30 (0.026%)، مشيرة كمال عبد المقصود المغربى (0.033%)، وآخرون.