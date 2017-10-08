بنك مصر يبدأ سباق خفض الفائدة لمواجهة الاحتياطى الإلزامي

محمد سالم ـ شريف عمر:بدأ بنك مصر، سباق خفض الفائدة، الذى رجح محللون أن يضم البنوك المحلية، لمواجهة القرار المفاجئ من البنك المركزى المصرى، نهاية الأسبوع الماضى، برفع نسبة الاحتياطى الإلزامى على الودائع المحلية، بواقع 4 نقاط مئوية دفعة واحدة.كشف عاكف المغربى، نائب رئيس بنك مصر، فى تصريح لـ«

محمد سالم ـ شريف عمر:

بدأ بنك مصر، سباق خفض الفائدة، الذى رجح محللون أن يضم البنوك المحلية، لمواجهة القرار المفاجئ من البنك المركزى المصرى، نهاية الأسبوع الماضى، برفع نسبة الاحتياطى الإلزامى على الودائع المحلية، بواقع 4 نقاط مئوية دفعة واحدة.

كشف عاكف المغربى، نائب رئيس بنك مصر، فى تصريح لـ«المال»، عن قيام البنك، الأربعاء الماضي، بتقليص الفائدة على الودائع بالجنيه، باستثناء الشهادات، بواقع 0.75 نقطة مئوية، فى إطار ضبط تكلفة الأموال المرجح أن ترتفع عقب تطبيق نسبة الاحتياطى الإلزامى الجديدة.

وقال البنك المركزى فى قراره، الثلاثاء الماضى، إنه يرفع نسبة الاحتياطى من الودائع إلى %14 بدلا من %10، على أن يبدأ التطبيق من 10 أكتوبر الجارى، مشيرا إلى أن امتلاك البنوك مؤشرات مالية قوية، وربحية مرتفعة، انعكست بشكل جيد على الاستقرار المالى والنقدى، ما سمح بإعادة نسبة الاحتياطى الإلزامى لمعدلاتها السابقة.

يذكر أن نسبة الإحتياطى الإلزامى خفضت تدريجيا عقب ثورة يناير 2011 لتصل إلى %10، بعد أن ظلت مستقرة عند مستوى %14، طوال الفترة من 2001 وحتى 2012.

ويعد الاحتياطى الإلزامى أحد أدوات السياسة النقدية التى يستخدمها المركزى فى التأثير على عدد من المتغيرات الإقتصادية المهمة مثل المعروض النقدى و نسبة السيولة بالبنوك ومعدل التضخم ومعدلات منح الائتمان وغيرها.

يتم تطبيق هذه الآلية من خلال قيام البنوك بالتنازل عن %14 من ودائعها بالجنيه – باستثناء أرصدة الشهادات مدة 3 سنوات فأكثر – لصالح البنك المركزى بدون عائد، ما يمثل زيادة فى تكلفتها نتيجة الفرصة الضائعة من عدم استخدام هذه الأرصدة المتنازل عنها ضمن السيولة المستثمرة.

وتقدر حجم الأموال المودعة فى إطار نسبة الاحتياطى 171.34 مليار جنيه، حتى 3 أكتوبر الجارى، بينما من المرجح أن تصل إلى 178.6 مليار، طبقا لبيانات السيولة على الموقع الإلكترونى للبنك المركزى المصرى، فيما كانت 125 مليار فى يونيو الماضى، بحسب الميزانية السنوية للبنك.

واستبعد نائب رئيس بنك مصر، الاتجاه لزيادة الفائدة على القروض، أو أدوات الدين الحكومية، خلال الفترة المقبلة، لارتباطهما بمعدل الإقراض لدى البنك المركزى المصرى (الكوريدور).

ورجح يحى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى، دعوة لجنة الأصول والخصوم (الأليكو) لدى مصرفه للاجتماع خلال الأسبوع الجارى، لحسم كيفية ضبط تكلفة الأموال فى ظل الإلتزام بنسبة الاحتياطى الجديدة، متوقعا إجراء خفضًا على فائدة الودائع، يمتد إلى الشهادات، فى ضوء اتجاهات السوق خلال الفترة المقبلة.

أوضح «أبو الفتوح» أن المركزى يهدف من القرار إلى ضبط نسب السيولة والتأثير على معدلات التضخم المرتفعة فى الوقت الحالى، مع تشجيع البنوك على ضخ التمويلات لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة نظرا لإعفاءها من الاحتياطى الإلزامى.

ويرى عمرو الألفى، الرئيس التنفيذى لشركة مباشر للاستشارات المالية، أن رفع نسبة الاحتياطى تعد خطوة استباقية تؤكد على اتجاه البنك المركزى صوب خفض الفائدة بنسبة تصل إلى %1 خلال اجتماعه المقرر 28 ديسمبر المقبل.

وقال إن القرار يؤثر سلبا على ربحية البنوك لكن بنسب طفيفة، ويمكنها من تجاوز ذلك عبر التركيز على القروض المعفاة من نسبة الاحتياطى، مثل الائتمان الموجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح هانى فرحات، رئيس قطاع البحوث بشركة سى آى كابيتال القابضة، أن رفع نسبة الاحتياطى الإلزامى متوقعاً من جانب الشركة، مشيرا إلى أن البنك المركزى يفعل أدواته فى محاربة التضخم، متوقعاً قيام البنك بخفض أسعار الفائدة المطبقة حالياً، من 5 إلى %6 قبل نهاية العام الحالى أو بداية العام المقبل على أقصى تقدير.