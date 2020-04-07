بنك مصر يؤجل 1.5 إلى 2 مليار جنيه أقساط قروض شهرية للأفراد

بلغ إجمالى الأقساط الشهرية التى قرر بنك مصر تأجيلها لعملائه الأفراد نحو 1.5 إلى 2 مليار جنيه شهريًا عقب تطبيق مبادرة البنك المركزى بتأجيل الأقساط لمدة 6 أشهر .

وقال إيهاب الدرة، رئيس قطاع التجزئة المصرفية فى البنك، إن مصرفه قرر تأجيل جميع أقساط قروض الأفراد ضمن محفظة التجزئة تنفيذًا لتعليمات البنك المركزى ولمساندة عملائه لتجاوز أزمة كورونا.

وأشار – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – إلى أن محفظة القروض الخاصة بالأفراد تصل إلى نحو 48 مليار جنيه فى الوقت الحالى، بينما تصل الأقساط الشهرية التى تم تأجيلها نحو 1.5 إلى 2 مليار جنيه.

ووجه البنك المركزى القطاع المصرفى إلى تأجيل كل أقساط القروض للشركات ومن بينها المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمدة 6 أشهر بدون احتساب أى غرامات أو رسوم تأخير، واحتساب الفائدة فقط، ضمن إجراءاته لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح أن البنك يسعى إلى إتاحة تقديم طلبات الاستثناء من قرار التأجيل من خلال مراكز الخدمة الهاتفية حتى لا يتسبب فى تزاحم بالفروع، مشيرًا إلى أن البنك يتلقى أكثر من 15 ألف اتصال هاتفى فى الساعة للرد على استفسارات العملاء وتلبية احتياجاتهم لاسيما بعد طرح شهادة بعائد %15.

وتشمل الأقساط التى يتم تأجيلها، وفقا لضوابط “المركزى” جميع المبالغ مستحقة الدفع لكل التسهيلات الائتمانية سواء تسهيلات قصيرة الأجل أو أقساط قروض حالية أو مستقبلية، بالإضافة إلى العوائد، بحيث يتم ترحيل كافة استحقاقات العملاء وجداول السداد تلقائيا من بداية تاريخ صدور التعليمات، منتصف مارس الماضى، ولمدة 6 أشهر مع إخطار العملاء بأى وسيلة من وسائل الاتصال المتاحة .

وتسرى المبادرة على جميع العملاء سواء المنتظمين أو غير المنتظمين من الأفراد والمؤسسات، شاملة شركات التأجير التمويلى والتمويل العقارى وشركات التخصيم والشركات المتوسطة والصغيرة، وتشمل استحقاقات التسهيلات الممنوحة بكل أنواع الضمانات، وكذلك عملاء المبادرات الصادرة عن البنك المركزى المصرى.

ولا تشمل التعليمات التسهيلات الائتمانية الجديدة التى تم منحها اعتبارا من منتصف الشهر الماضى.

ومنذ تفشى فيروس كورونا اتخذ بنك مصر العديد من الإجراءات لتيسير حصول العملاء على خدماتهم من خلال القنوات الإلكترونية من أبرزها إتاحة شراء الشهادة بعائد %15 من خلال خدمة “واتس آب” بجانب إتاحة جميع الاستفسارات لعملاء البنك من خلال هذه الخدمة.

وأكد طارق عامر، محافظ البنك المركزى، فى تصريحات تليفزيونية، أن %90 من مبيعات الشهادة بعائد %15 فى بنكى الأهلى ومصر تتم عبر القنوات الإلكترونية .

ومن ضمن الإجراءات الأخرى التى اتخذها بنك مصر لتمكين العملاء من تلبية احتياجاتهم دون الذهاب للفروع إمكانية شراء الشهادة من ماكينات الصراف الآلى أو عبر الاتصال بالرقم الموحد للبنك، بجانب خدمات الإنترنت والموبايل البنكى.