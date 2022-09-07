بنك مصر و Opay يوقعان بروتوكول تعاون لتوفير حلول مالية وغير مالية لأصحاب المشروعات متناهية الصغر والصغيرة

وقع بنك مصر مؤخراً بروتوكول تعاون مع خلال شركة OPay يهدف إلى إطلاق مبادرة مشتركة لتوفير حلول ومنتجات مالية “من خلال بنك مصر” وخدمات وحلول غير مالية “من خلال شركة OPay” لأصحاب المشروعات متناهية الصغر والصغيرة من عملاء كلاً الطرفين، وذلك بغرض تقديم عرض قيم للعملاء يشمل كافة الحلول والمنتجات التي تُـلبي احتياجات هذه الفئة.

بموجب هذا البروتوكول يقوم بنك مصر بإتاحة تمويل عملاء شركة Opay من أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك وفقاً للسياسات والإجراءات المُعتمدة لدى البنك.

وسوف تقوم شركة Opay بإتاحة وتوفير الرابط الخاص بالتقديم للحصول على منتجات بنك مصر التمويلية الخاصة بعملاء المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالإضافة إلى قرض إكسبريس على المنصة الرقمية الخاصة بالشركة، هذا وتُعد شركة Opay إحدى الشركات الرائدة في مجال خدمات الدفع الإلكتروني والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات ونظم المعلومات الإلكترونية وإنشاء قواعد بيانات، وتعمل على دعم وتوسيع نطاق خدماتها المالية والرقمية بين الشركات من خلال ربط التجار والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر مباشرة بالموردين من خلال المنصة الخاصة بها، بغرض توفير خدمة شاملة للعملاء بالإضافة إلى توفير آلية الدفع الإلكتروني.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة OPay نجحت وفي وقت قصير من اطلاق خدماتها بالسوق المصري في كسب ثقة آلاف من التجار الذين يعملون الأن بكافة محافظات مصر ضمن شبكة المدفوعات الرقمية الخاصة بالشركة، هذا بالإضافة إلى ابرام الكثير من الشركات والتي من أهمها الشراكة الاستراتيجية مع بنك مصر لتوفير كافة الحلول الرقمية للسوق المصري.

هذا و يولي بنك مصر لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أهمية كبرى من خلال توفير كافة الخدمات المالية وغير المالية بما يٌلبي احتياجات عملاء هذا القطاع، ويأتي ذلك تزامناً مع توجيهات البنك المركزي المصري وجهود الدولة للنهوض بهذا القطاع لتحسين مؤشرات الاقتصاد وزيادة معدلات التنمية الاقتصادية وتشجيع المنتج المحلي وخفض فاتورة الاستيراد.

ويأتي توقيع هذا البروتوكول في إطار استراتيجية بنك مصر الهادفة لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وما يملكه من خبرة في هذا المجال وانطلاقاً من دور البنك كأحد المؤسسات الرائدة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير اليات تمويل متميزة تلبي كافة الاحتياجات التمويلية وأيضا حلول وخدمات غير مالية لكافة القطاعات في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

هذا ويحرص بنك مصر – باعتباره أحد أعمدة الاقتصاد الوطني – على تقديم مجموعة متنوعة من المنتجات الائتمانية المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المشروعات باختلاف أحجامها، كما يقوم بتوقيع العديد من المبادرات والبروتوكولات التي تهدف إلى التوسع في تمويل تلك المشروعات، بالإضافة إلى تقديم خدمات الاستشارات الفنية والمالية وغير المالية لعملاء المشروعات، إيماناً منه بأن تلك المشروعات هي قاطرة النمو الاقتصادي وركيزته.

ويسعى بنك مصر دائماً لتعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائماً التزام البنك بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.