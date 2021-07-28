بنك مصر و«بي إم للتأجير التمويلي» يوقعان عقد تمويل إسلامي لصالح «بنيان للتنمية»

وقع بنك مصر وشركة بي إم للتأجير التمويلي عقد مشاركة تمويل إسلامي متوسط الأجل لتمويل عقد تأجير تمويلي لصالح شركة بنيان للتنمية والتجارة بقيمة 700 مليون جنيه.

وشهد التوقيع كل من محمد الاتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وعاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة، وشامل أبو الفضل، رئيس مجلس ادارة شركة بنيان للتنمية والتجارة، وهشام شتا، الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب لشركة بي إم للتأجير التمويلي، ومحمد خيرت، رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر، وطارق أمين، مدير عام الإدارة المركزية للائتمان والمشرف على قطاع الصيرفة الإسلامية بالبنك.

كما حضر التوقيع نيفين المسيري، الشريك الإداري بشركة Panther Associates والتي قامت بدور المستشار المالي والمنسق العام للتمويل الخاص بشركة بنيان.

وجدير بالذكر أن مدة عقد المشاركة 7 سنوات، وتبلغ حصة بنك مصر في المشاركة 93% بما يعادل 650 مليون جنيه، وحصة شركة بي إم للتأجير التمويلي في المشاركة 7% بما يعادل 50 مليون جنيه، وذلك لاستكمال تشطيبات باقي مراحل مشروع WOC ووك اوف كايرو و سداد التزامات شركة بنيان .

ويقع مشروع “WOC” ووك اوف كايرو بمدينة الشيخ زايد علي الواجهة الشمالية لمشروع سوديك على مساحة مائة وأحدى عشر ألف متر مربع ويمثل أطول ممشى تجاري بمدينة الشيخ زايد، وينفرد مشروع “WOC” بقربه من 4 محاور رئيسية (طريق مصر– اسكندرية الصحراوي، طريق الضبعة، محور روض الفرج، طريق دهشور) وقربه من مطار سفنكس الدولي ويخدم ما يقرب من مليون ساكن في مدينة الشيخ زايد ومدينة السادس من اكتوبر، يوجد بالمشروع أكثر من 100 وحدة تجارية وترفيهية وخدمية تناسب جميع الفئات العمرية.

وجدير بالذكر أن لبنك مصر السبق في مجال الصيرفة الإسلامية؛ لكونه أول بنك من بنوك القطاع العام ينشئ فروعاً خاصة بالمعاملات المصرفية الإسلامية (كنانة)، وقد بلغ عددها 45 فرعاً منتشرة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، أما فيما يخص الصيرفة الإسلامية في مجال التجزئة المصرفية فإنه يتم تقديم كافة الخدمات المصرفية الحديثة كإصدار كافة أنواع البطاقات بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المنتجات المستحدثة لخدمة عملاء فروع المعاملات الإسلامية (كنانة) منها؛ منتجات المرابحة المتنوعة مثل مرابحة الحج والعمرة ومرابحة السلع المعمرة ومرابحة الرحلات السياحية ومرابحة السيارة ومرابحة التعليم لتمويل المصروفات والمستلزمات الدراسية، كما تم طرح خدمة التأمين البنكي التكافلي من خلال فروع المعاملات الإسلامية (كنانة) بالتعاون مع الشركة المصرية للتأمين التكافلي.