«بنك مصر» و«السويدي» يوقعان مذكرة تفاهم لإنشاء أكاديمية للتعليم والتدريب بالعين السخنة

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم توقيع مذكرة تفاهم بين كل من بنك مصر ومؤسسة السويدي إلكتريك والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك للمساهمة في إنشاء أكاديمية السويدي وبنك مصر الفنية للتعليم الفني والتدريب المهني في المنطقة الصناعية فرع العين السخنة، وذلك بتكلفة تصل لنحو 45 مليون جنيه يتم مناصفتها بين بنك مصر ومؤسسة السويدي إلكتريك.

جاء هذا التوقيع علي هامش مشاركة بنك مصر الفاعلة في الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ المنعقد في مدينة شرم الشيخ.

ووقع الاتفاقية كلٌ من: محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وأحمد السويدي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة السويدى اليكتريك، ووليد حمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وبحضور لفيف من كبار الشخصيات العامة في المجتمع والتي حرصت علي المشاركة في مؤتمر المناخ.

توفير العمالة الفنية المدربة

وتنعكس تلك الاتفاقية إيجابًا على توفير العمالة الفنية الماهرة المطلوبة لدعم المجالات والصناعات الاستراتيجية عن طريق تقديم برامج التعليم الفني والتدريب المهني المبتكرة، وذلك وفقًا للمعايير الدولية المتقدمة، مع التركيز على منهجية الجدارات والكفاءات، وقد تم اختيار تواجد الأكاديمية داخل المناطق الصناعية الاستراتيجية التي تقوم شركة السويدي بأنشائها، وذلك بهدف دعم الصناعة المصرية وتشجيع الاستثمار من خلال توفير العمالة الفنية الماهرة والمدربة وفقًا لأعلى المعايير والتكنولوجيا المتطورة.

نظام الثلاث سنوات

من المخطط إنشاء أكاديمية السويدي وبنك مصر الفنية فرع العين السخنة (نظام الثلاث سنوات المزدوج) بطاقة استيعابية 1350 طالب، بالإضافة إلي برامج التدريب من أجل التشغيل ورفع كفاءة العمالة الحالية لأكثر من 200 متدرب سنويًا، كما يستهدف المشروع المصانع والشركات بالمنطقة لعقد شراكات تدريبية للطلاب داخل المصانع، وسيتم التركيز على المجالات الاستراتيجية لخدمة المنطقة مثل اللوجستيات، مصانع الهيدروجين الأخضر، تكنولوجيا المعلومات، الفندقة وغيرها، هذا وسيتم إنشاء الأكاديمية في مجمع السويدى التعليمي الجديد في السخنة جنبًا إلى جنب مع جامعة السويدى للتكنولوجيا – فرع السخنة، مع إتاحة الفرصة لطلاب الأكاديمية لمواصلة دراستهم في نظام التدريب المهني المزدوج في أحد التخصصات التي تقدمها الجامعة.

التعليم والتنمية

ويأتي توقيع بنك مصر لتلك الإتفاقية انطلاقًا من إيمانه بأهمية التعليم باعتباره أحد اهم المحاور التنموية التي يؤمن بها البنك ويضعها نصب عينيه لتحقيق التنمية المستدامة؛ حيث تبنى الأمم وتنهض بالعلم وسواعد أبنائها.

ويعد هذا المشروع خطوة نحو تعزيز دور التعليم الفني وذلك للعمل على سد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل الصناعي لتحقيق نمو مستدام تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.

بنك مصر وجهود التنمية المستدامة

ويسعى بنك مصر دائمًا إلى تعزيز دوره الريادي وتفعيل دوره في تحقيق الرخاء والازدهار المجتمعي؛ وذلك من خلال دعم جهود التنمية المستدامة. ويعمل البنك على الدخول في العديد من الشراكات والمبادرات على المستوى المحلي والعالمي والعديد من مؤسسات المجتمع المدني من أجل تعزيز جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائمًا التزامه الدائم بتحقيق التنمية الشاملة والرخاء لمصر.