بنك مصر و«آجل» يوقعان بروتوكول تعاون لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع شركة آجل، لتوفير حلول ومنتجات مالية وغير مالية لأصحاب المشروعات متناهية الصغر والصغيرة.

ووقع البروتوكول عمرو دمرداش؛ رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر ببنك مصر، وعبد الرحمن سعيد؛ الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة آجل، وذلك بحضور محمد الصبان رئيس قطاع المشروعات الاستراتيجية بالبنك ولفيف من قيادات البنك والشركة.

دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

ويأتي توقيع بنك مصر لهذا البروتوكول في إطار استراتيجية البنك الهادفة لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وانطلاقًا من دور البنك كأحد المؤسسات الرائدة في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر؛ من خلال آليات تمويل متميزة تلبي كافة الاحتياجات المالية وغير المالية لكافة القطاعات في مختلف الأنشطة الاقتصادية وبشكل خاص بمجال الخدمات المالية والرقمية وتقديمه الدعم اللازم لتلبية احتياجات المشروعات باختلافها.

وتُعد شركة آجل (Agel) إحدى الشركات الواعدة في مجال التكنولوجيا المالية الإسلامية؛ حيث تأسست في عام 2021 كمنصة لربط تجار التجزئة مع مورديهم من المصنعين وتجار الجملة وهذا لتوفير خيارات تمويلية بديلة تتيح للتجار الحصول على البضائع والسلع اللازمة لتجارتهم بالآجل بشكل لحظي، وتعد شركة آجل إحدى الشركات الناشئة التي قام بنك مصر بدعمها ضمن برنامج مُسرع نمو الشركات الناشئة “BM accelerator program”؛ وهو برنامج مكثف مدته 6 أشهر لدعم مؤسسي شركات التكنولوجيا المالية الواعدة والاستثمار فيها.

ويوفر البرنامج للمؤسسين أدوات العمل اللازمة لنمو مشاريعهم، بالإضافة إلى الوصول إلى شبكة من الخبراء والمُوجهين من داخل البنك وخارجه، كما يعمل أيضًا على تشبيكهم بالمستثمرين، لتكثيف فرص نمو الشركات وحصولها على استثمارات أخرى.

استراتيجية بنك مصر

وبهذه المناسبة، قال عمرو دمرداش رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر ببنك مصر، إن هذا التعاون هو خطوة في إطار استراتيجية بنك مصر لدعم ومساندة المشروعات باختلاف أحجامها، والذي يوليه البنك أهمية كبرى من خلال توفير كافة الخدمات المالية وغير المالية بما يلبي احتياجات عملاء هذا القطاع.

وأضاف أن محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تصل إلى 27.5% من إجمالي قيمة المحفظة الائتمانية وذلك بنهاية ديسمبر 2022، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد القومي. ويأتي ذلك تزامنًا مع توجيهات البنك المركزي المصري وجهود الدولة للنهوض بهذا القطاع لتحسين مؤشرات الاقتصاد وزيادة معدلات التنمية الاقتصادية وتشجيع المنتج المحلي وخفض فاتورة الاستيراد”.

شركات التكنولوجيا المالية

ومن جانبه، أوضح محمد الصبان رئيس قطاع الابتكار والمشروعات الاستراتيجية ببنك مصر عقب التوقيع، بأن البنك قد أطلق عدة نماذج للتعاون مع شركات التكنولوجيا المالية بهدف إبقاء بنك مصر في ريادة القطاع المصرفي من خلال تقديم تجربة مميزة لعملاء البنك.

وأشار إلى أن

هو أحد مؤسسي وشريك مساهم في صندوق Nclude للاستثمار في شركات التكنولوجيا المالية الواعدة، كما أطلق بنك مصر برنامجي مسرع نمو الشركات الناشئة وستوديو بناء الشركات والذي يعمل على بناء شركات جديده بناء على الاحتياجات وتوجهات البنك الاستراتيجية وذلك لترسيخ فكر الابتكار والابداع التكنولوجي بما يسهم في نمو قاطرة الاقتصاد المصري ودعم رواد الأعمال.

ولفت «الصبان» إلى أن شراكة بنك مصر مع شركة آجل تعد مثال متميز على تعاون المؤسسات المالية مع الشركات الناشئة والتي ستسهم بشكل كبير في دعم قطاع الشركات متناهية الصغر وتقديم حلول وخدمات مالية وغير مالية لتلك الشركات.

ومن جانبه، أعرب عبد الرحمن سعيد؛ الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة آجل عن سعادته لإتمام هذا التعاون لما له من أثر مباشر على دعم خطط الشركة التوسعية وتحقيق رؤيتها في دعم قطاع المشروعات الصغيرة، ومتناهية الصغر من خلال توفير خيارات تمويلية بديلة مرقمنا بالكامل لتيسير المعاملات ودعم هذا القطاع الحيوي في النمو وتوظيف عدد أكبر من الأفراد، بالإضافة إلى جذب شرائح جديدة من المستفيدين مما يسهم في تعزيز الشمول المالي تحقيقًا لرؤية مصر 2030.

ولفت أحمد الشربيني؛ الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة آجل، إلى أن هذا التعاون الاستراتيجي يعبر عن الدور الهام الذي لطالما لعبه بنك مصر في دعم القطاع المالي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وأوضح أن هذه الشراكة ستتيح لشركة آجل آفاق وفرص جديدة للنمو من خلال دمج الحلول التكنولوجيا المستحدثة الخاصة بالشركة مع البنية التحتية الأساسية الخاصة ببنك مصر مما ينعكس إيجابًا على ضمان أعلى مستوى خدمة للمتعاملين مع اسهام في نمو حقيقي ومستدام للقطاعات المستهدفة.

ويحرص بنك مصر على تقديم مجموعة متنوعة من حلول المدفوعات الرقمية والمنتجات الائتمانية المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المشروعات باختلاف أحجامها، كما يقوم بالدخول في العديد من المبادرات والبروتوكولات التي تهدف إلى التوسع في تمويل تلك المشروعات، بالإضافة إلى تقديم خدمات الاستشارات الفنية والمالية وغير المالية لعملاء المشروعات.

ويترجم ذلك إيمان البنك تلك المشروعات هي قاطرة النمو الاقتصادي وركيزته، كما يسعى بنك مصر دائمًا لتعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائمًا التزام البنك بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.