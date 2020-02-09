بنك مصر: نستهدف ارتفاع الأصول إلى 1.09 تريليون منتصف العام

مؤكدا أن فروع البنك وصلت إلى 710 فروع، ومن المستهدف أن تصل إلى 750 فرعا بنهاية العام الحالي

قال محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، إن إجمالي أصول البنك بلغت 1.02 تريليون جنيه، ومن المستهدف أن تصل إلى تريليون و90 مليار جنيه منتصف العام الحالي، إضافة إلى ارتفاع حجم القروض إلى 680 مليار جنيه، مشيرا الى أن ذلك تحقق من خلال فريق العمل، وإعطاء صلاحيات للفروع، والعمل كفريق متناغم.

وأضاف في لقاء له مع برنامج مال وأعمال على قناة إكسترا نيوز، أن نسبة التعثر للعملاء انخفضت لـ2.2%، ونسبة المخصصات 107%، كما ارتفع حجم الودائع إلى 790 جنيها، مشيرا إلى أنهم يعملون إلى زيادتها بنهاية العام الحالي بنسبة 17%.

وأكد أن فروع البنك وصلت إلى 710 فروع، ومن المستهدف أن تصل إلى 750 فرعا بنهاية العام الحالي، كما أن أرباح البنك ارتفعت إلى 8.6 مليار جنيه خلال العام الماضي، مشددا على أن البنك يدعم بتمويلات خلال 48 ساعة للمشروعات متناهية الصغر.