بنك مصر : ملتزمون بتقديم 20% من المحفظة لـSMES

هاجر عمران قال محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن البنوك ملزَمة بإقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة 20% من إجمالى المحفظة خلال الـ4 سنوات المقبلة، مشيرًا إلى مراجعة الاستراتيجيات بشكل سنوى؛ حتى يتم تحقيق هذه الأرقام مع انتهاء الفترة. وشدّد، خلال كلمته بالندوة التى عقدها مجلس الأعمال المصرى

هاجر عمران

قال محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن البنوك ملزَمة بإقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة 20% من إجمالى المحفظة خلال الـ4 سنوات المقبلة، مشيرًا إلى مراجعة الاستراتيجيات بشكل سنوى؛ حتى يتم تحقيق هذه الأرقام مع انتهاء الفترة.





وشدّد، خلال كلمته بالندوة التى عقدها مجلس الأعمال المصرى الكندى، اليوم، تحت عنوان “تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة”، على أن دور البنك المركزى فى تشجيع البنوك لتعزيز إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ولفت إلى أن البنك يقوم بمشاركة بعض الشباب فى مشروعاتهم، ليس فقط تقديم القروض للمشروعات، إلى جانب المساهمة فى الصناديق التى تموِّل المشروعات المُشار إليها.

وأكد أن البنك لا يطلب مستندات معقَّدة من المشروعات متناهية الصغر التى تقلُّ مبيعاتها عن مليون جنيه، وكلما زاد المبلغ المطلوب اقتراضه زادت المستندات المطلوبة.