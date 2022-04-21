بنك مصر ضمن أفضل 15 مؤسسة للعمل طبقا لتصنيف «لينكد إن» في 2022

صُنف بنك مصر ضمن أفضل 15 مؤسسة للعمل طبقاً لتصنيف لينكد إن في مصر 2022 وجاء الاختيار في ضوء ضمان البنك توفير بيئة ملائمة لثقافة إيجابية ذات قيم مشتركة لتعزيز الشعور العميق بالولاء والانتماء بين العاملين.

ويتم تشجيع المبادرات والابتكارات والأفكار الجديدة من فريق العمل بالبنك، كما تقوم إدارة البنك بتشجيع المنافسة البناءة والإبداع؛ ويعد ذلك فرصة حقيقية لزيادة الكفاءة والفعالية في أداء المهام، كما يوفر البنك بيئة العمل الإيجابية من خلال دعم التنوع والمساواة والشمول بشكل أساسي.

ويحرص بنك مصر على ريادته بين البنوك بالقطاع المصرفي المصري وتعزيز قدرته التنافسية، بالإضافة إلى تنمية وتطوير كوادره ممن يمتلكون الجدارات الأساسية والفنية بالمستوى المطلوب في كافة مجالات العمل المصرفي.

ويأتي ذلك انطلاقا من إيمانه بأهمية تطوير وتنمية الموارد البشرية، لذا فقد تم تطوير سياسات وبرامج التدريب بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل، حيث لا يدخر بنك مصر جهداً لتمكين موظفيه وتأهيل فرق عمل من ذوي الكفاءات، كما لا يقتصر اهتمام بنك مصر بموظفيه على الارتقاء بمهاراتهم وتحسين كفاءاتهم للوصول إلى أفضل معدلات الأداء.

ويتيح لهم كافة الفرص لتحقيق التطور المهني بهدف مواكبة التطورات الموجودة على الساحة وذلك على مدار مسارهم المهني.

كما يوفر بنك مصر برامج تكميلية لموظفيه تشتمل على برامج تمويلية وبرامج صحية يشمل الاسرة بأكملها، هذا بخلاف البرامج الترفيهية المختلفة وذلك حرصا على الموازنة بين العمل والحياة الشخصية، كما يحرص البنك على توفير وسائل انتقال مناسبة لموظفيه.

ويبلغ فريق العمل بالبنك اكثر من 20 ألف موظف هم المحرك الأساسي لكل نجاحاتنا في مختلف المجالات، وذلك باعتبارهم أهم أصول المؤسسة والنواة الصلبة الداعمة لإنجازات ونجاحات البنك في مختلف مجالات العمل المصرفي.

يذكر أن شبكة فروع بنك مصر التي تصل إلى أكثر من 800 فرع تنتشر في مصر، بالإضافة إلى خمسة فروع في الإمارات العربية المتحدة، وفرع في باريس، وبنك تابع في ألمانيا، و 12 فرعا يتولى إدارتها بنك تابع في لبنان، ومكتب تمثيلي في أبيدجان بكوت ديفوار يديره البنك التابع له في لبنان، فضلاً عن 4 مكاتب تمثيلية موجودة في موسكو بروسيا الاتحادية، كوانزو بجمهورية الصين الشعبية، سيول بكوريا الجنوبية، وميلانو بإيطاليا.

وقام بنك مصر منذ تأسيسه بإنشاء العديد من الشركات في مختلف المجالات، بما في ذلك المنسوجات، والتأمين، والنقل، والطيران، ووسائل الترفيه وصناعة السينما، كما واصل دعمه للأنشطة المصرفية والاستثمارية الأخرى بمعدل ثابت.

ويمتلك البنك حاليًا نسبة كبيرة من الأسهم في157 شركة في مجالات: التمويل والسياحة والإسكان والزراعة والغذاء، بالإضافة إلى شركات أخرى في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هذا الى جانب شركات الاستثمار ومنها شركة مصر كابيتال و شركة سي اى كابيتال .