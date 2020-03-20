بنك مصر : شراء الشهادة بفائدة 15% عبر الوسائل الالكترونية أو بتحويل بنكى فقط

قال محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر ، إن شراء الشهادة السنوية بفائدة 15%، تصرف شهريا، بالنسبة لعملاء البنك القائمين سيتم عن طريق إضافة المبالغ المراد ربطها إلى الحساب عبر تحويل بنكى لحساب العميل.



وأضاف رئيس بنك مصر ، أنه سيتم ربط الشهادة فقط عن طريق القنوات الإلكترونية ( الإنترنت أو الموبايل البنكى أو مركز الاتصال 19888 أو البريد الإلكترونى ebnmisr@banquemisr.com) وعدم زيارة الفرع لمنع التكدس حفاظًا على سلامة العملاء والعاملين بالبنك.



وأكد بنك مصر ، فى بيان ، الجمعة ، أنه سيتم إرسال رسالة تاكيد ربط الشهادة فى اليوم التالى على أقصى تقدير.



وأشار الإتربى، إلى أنه بالنسبة للعملاء الجدد يتم التحويل من بنك العميل إلى بنك مصر على رقم حساب سيتم إرساله لجميع البنوك العاملة فى مصر ، مع التأكيد على اضافة الغرض من التحويل ، ربط شهادة ابن مصر، ورقم بطاقة العميل، ورقم محمول العميل.

ولن يتم قبول التحويل دون البيانات المطلوبة، وسيتم إرسال رسالة تأكيد استقبال الطلبات فى اليوم التالى، ولا يقبل الإيداعات النقدية لربط الشهادات.





وقررت لجنة السياسة النقدية، بالبنك المركزى ، يوم الاثنين الماضى، خفض سعر الفائدة 3% بشكل استثنائى وعاجل، مما يساهم فى دعم النشاط الاقتصادى بكافة قطاعاته، أخذا فى الاعتبار التوقعات المستقبلية للتضخم واتساقها مع تحقيق معدل التضخم المستهدف

وقال البنك المركزي إن القرار جاء فى ضوء التطورات والأوضاع العالمية وما استتبعه من التحرك للحفاظ على المكتسبات التي حققها الإقتصاد المصري منذ انطلاق برنامج الإصلاح الإقتصادى الوطني وما اعتاده البنك المركزي المصري على اتخاذ خطوات استباقيه في الظروف الإستثنائية.

أشار المركزي الى ان اللجنة قررت أيضا خفض سعر الإئتمان والخصم ليصل الى 9.75%

وأكدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصرى، ” أنه تم خفض أسعار العائد كإجراء استثنائي مما يساهم في دعم النشاط الإقتصادى بكافة قطاعاته، اخذا في الإعتبار التوقعات المستقبلية للتضخم واتساقها مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9 ±( ٪ 3 )٪ خلال الربع الرابع من عام 2020″

كما أشارت الى أنها لن تتردد في اتخاذ الخطوات الضرورية بشأن أسعار العائد ولن تحيد عن الدور الأساسى المنوط به البنك المركزي وهو المحافظة على تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.