بنك مصر: حصلنا على رخصة لفتح فرع في السعودية

وافق مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية أمس الثلاثاء، على منح بنك مصر وهو أحد أكبر البنوك المصرية رخصة لفتح فرع للبنك في المملكة العربية السعودية، بحسب بيان صادر من البنك.

وقال بنك مصر، إن الموافقة المذكورة جاءت تمهيداً لمنح البنك الرخصة خلال الفترة القادمة.

وطبقا للبيان، يخطط بنك مصر لفتح فروع ومكاتب تمثيل بدول عديدة بما يعزز تواجده بالخارج، ويستهدف البنك خلال السنوات الخمس القادمة التوسع في منطقة الشرق الأوسط، وفي قارة إفريقيا بإنشاء وحدات تابعة بأشكال مختلفة.

وفي الوقت الراهن يعمل البنك على التواجد في الصومال “مقديشو” وكينيا “نيروبي”، وجيبوتي (جيبوتي العاصمة)، حيث تم بالفعل استصدار موافقات مبدئية من السلطات الرقابية المختصة بتلك الدول وجارى تأسيس وحدات البنك بتلك الدول في أقرب فرصة، كما سيتم تحويل مكتب تمثيل بنك مصر لبنان بكوت ديفوار إلى فرع تابع لبنك مصر، كما تجدر الإشارة إلى تمتع البنك بشبكة واسعة من البنوك المراسلة بالخارج، تغطي جميع بلدان العالم وتُمكنه من سرعة تقديم الخدمات بأكثر الطرق كفاءة لعملائه حتى يتمكن من تلبية احتياجاتهم الحالية والمتوقعة.

ويهدف قيام البنك بفتح فروع ومكاتب خارجية بصفة أساسية إلى دعم التبادل التجاري وتعميق العلاقات الاقتصادية، إضافة إلى تعزيز شبكة انتشار البنك بالأسواق الخارجية، حيث يتواجد بنك مصر بالخارج من خلال خمسة فروع في دولة الإمارات العربية المتحدة وفرع بباريس وبنكين تابعين في كل من ألمانيا ولبنان، بالإضافة إلى أربعة مكاتب تمثيل للبنك في كل من الصين “كوانزو” وروسيا “موسكو” وكوريا الجنوبية “سيول” وإيطاليا “ميلانو”.

ويعمل بنك مصر على تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر ولكافة الدول التي يتواجد بها البنك.