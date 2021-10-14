بنك مصر: حصتنا في التمويل المشترك مع سوديك مناصفة مع «الأفريقي الدولي»

قال عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر في تصريح خاص لـ”المال” إن حصة بنك مصر في التمويل المشترك لصالح شركة سوديك تتوزع مناصفة مع البنك العربي الأفريقي الدولي.

ويشارك بنك مصر في التمويل باعتباره بنك الحساب والبنك العربي الأفريقي باعتباره وكيل التمويل ووكيل الضمان وبنك حساب استهلاك خدمة الدين، في توقيع عقد تمويل مشترك طويل الأجل لصالح شركة سوديك.

وذلك بهدف تمويل مشروع سوديك وست “SODIC West” بمنطقة الشيخ زايد، وذلك بقيمة 1.57 مليار جنيه، وسيوجه التسهيل الائتماني الجديد في إعادة التمويل المستحق من التسهيل الائتماني السابق للشركة بمبلغ 1.1 مليار جنيه.. بالإضافة لتمويل الجزء المتبقي من التكلفة الاستثمارية الخاصة بالوحدات القابلة للبيع والأصول ذات العائد المتكرر بمشروعات الشركة في سوديك وست.

وأشاد عاكف المغربي عقب التوقيع بالتعاون الفعال من جانب البنكين والذي أدى إلى ترتيب هذا التمويل المشترك، مؤكدا ان مشاركة بنك مصر في هذا التمويل تعد استكمالا لدوره في دعم الاقتصاد المصري، خاصة وأن قطاع العقارات من ضمن أهم القطاعات المؤثرة فيه.