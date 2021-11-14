«بنك مصر» الأفضل في مجال التحول الرقمي وخدمات الصراف الآلي والدفع الإلكتروني

حصل بنك مصر مؤخراً على 4 جوائز من مجلة ذا ديجيتال بانكر العالمية، خلال الحدث الافتراضي الذي أقامته المجلة لإعلان الفائزين بجوائز الابتكار المصرفي للشرق الأوسط وأفريقيا.

وحصد البنك خلال الحدث على جائزة ” أفضل بنك في تقديم خدمات الدفع للتجار لعام 2021 ” و” أفضل بنك في مبادرة المدفوعات الالكترونية ” وكذلك جائزة ” البنك الأكثر ابتكاراً في تقديم خدمات الصراف الآلي ” و” أفضل بنك رقمي في مصر “.

وتستند المجلة في اختيارها للفائزين إلى مجموعة كبيرة من المعايير الدولية بالإضافة إلى آراء مجموعة متميزة من المحللين المتخصصين في كافة المجالات ذات الصلة.

وتعد هذه الجوائز وسام استحقاق للبنك ترجع إلى ثقة عملائه الغالية، وقد توجت جوائز ذا ديجيتال بانكر العالمية مجهودات بنك مصر في مجال التحول الرقمي ونشر وسائل الدفع الالكتروني.

حيث يسعى البنك دائما لتوفير الحلول الإلكترونية للتسهيل على العملاء بما يتناسب مع احتياجاتهم؛ وأن «التكنولوجيا» اليوم أصبحت بمثابة المتغير الأسرع بين المتغيرات التي تحكم الاقتصاد العالمي، وبات ملاحقة هذا التطور التكنولوجي الهائل أمرًا في غاية الأهمية، لذا يسعى بنك مصر لتوطين الخدمات التكنولوجية المتطورة في مختلف تعاملاته بما يضمن مواكبة التطور العالمي في هذه المجالات، بما يسهم بصورة أكبر في تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية، والاستفادة من المسارات الجديدة الواعدة للتنمية.

ويضع البنك نصب أعينه التطوير والتحسين المستمر لخدماته المصرفية وقد قام بالعديد من الجهود الاستثنائية في مجال التحول الرقمي باعتباره احدى ركائز استراتيجيته والتي ظهرت أهميته أكثر في ظل الظروف الحالية الخاصة بفيروس كورونا المستجد وحرصاً على صحة وسلامة العملاء والمساهمة في تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي.

نجح بنك مصر بالتعاون مع شركات Fintech وميسري الدفع ليصبح البنك الرائد في التكنولوجية المالية، ويحرص البنك دائماً على توفير أحدث حلول الدفع لجميع التجار لتسهيل جميع طرق الدفع للمستخدمين النهائيين، حيث يعد بنك مصر أول بنك يوفر تكنولوجيا الشراء من نقاط البيع والمواقع الإلكترونية برمز الاستجابة السريع QR Code لعملاء محافظ الهاتف المحمول،

قام البنك لأول مرة في مصر بميكنة الحصول على تمويل المشروعات متناهية الصغر من بنك مصر لتقديم الخدمة فورياً.

كما قام بنك مصر بزيادة شبكة أجهزة الصراف الآلي لتصل إلى نحو 4000 جهاز صراف آلي ويهدف البنك إلى الوصول إلى 6000 جهاز صراف آلي بحلول نهاية عام 2022،

ومن الجدير بالذكر أن الآلات الصراف الالي مجهزة ومزودة بأحدث التقنيات التكنولوجية لتقدم خدمات السحب والإيداع، واستبدال العملات، وسداد الفواتير، والتبرعات، وكذا خدمات التحويل النقدي، كما يقدم البنك خدمات أخرى مستحدثة؛ حيث يعد بنك مصر أول بنك يوفر خدمة السحب والإيداع لمحافظ الهاتف المحمول الإلكترونية من خلال شبكة ماكينات الصراف الآلي الخاصة به.

كما يقوم البنك حالياً بتطبيق نظام خاص بالمكفوفين عبر شبكة الصراف الالي لتقديم الخدمات المصرفية إلى العملاء المكفوفين .

تمكن البنك من الدخول في الشراكة والاستثمار في الكثير من شركات التكنولوجيا المالية وطبق بنك مصر نماذج أعمال مختلفة ليكون من أقوى المستحوذين في السوق.

شارك البنك في مبادرة البنك المركزي المصري في يونيو 2020 حيث تعاقد البنك مع حوالي 167 ألف تاجر، بالإضافة إلى مبادرة التجارة الإلكترونية حيث تعاقد البنك مع أكثر من 2000 تاجر.

حصل بنك مصر على جائزة ” أفضل بنك رقمي في مصر ” تتويجاً لمجهوداته في مجال التحول الرقمي حيث يستهدف بنك مصر ان يكون الرائد في القطاع المصرفي من خلال تقديم أفضل تجربة بنكية للعملاء، ومجموعة من المنتجات الرقمية التي تخدم العملاء بكفاءة وفاعلية وبالتالي زيادة الربحية.

كما قام البنك مؤخراً بإطلاق قرض ومرابحة تمويل المشروعات الصغيرة ” اكسبريس ” والذي يعتبر أول قرض ديجيتال في مصر في مجال تمويل المشروعات بما يتناسب مع الطبيعة المختلفة لكافة العملاء.

حيث يُمكّن لعملاء البنك تقديم طلب تمويل مشروعاتهم الصغيرة أون لاين من خلال موقع بنك مصر الإلكتروني دون الحاجة للذهاب للفرع، وكذلك متابعة إجراءات القرض خطوة بخطوة من خلال الموقع وذلك بأبسط الخطوات، ما يجعل تمويل المشروعات الصغيرة أون لاين هو أسرع تمويل في مصر، حيث يتم الحصول عليه خلال 5 أيام من تقديم طلب العميل في ظل تطبيق الشروط والأحكام المنظمة لذلك.

حقق المنتج أكبر محفظة في القطاع المصرفي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعدد 13.4 ألف قرض اكسبريس بحصيلة 13.976 مليار جنيه مصري، وقد حققت مرابحة اكسبريس عدد 527 مرابحة بحصيلة 667.7 مليون جنيه مصري.

تم إطلاق تطبيق الموبايل البنكي BM Online الذي يتيح باقة جديدة من الخدمات المصرفية التي يمكن للعملاء الحصول عليها إلكترونياً عبر الهاتف المحمول حيث يمكن من خلاله لأول مرة في مصر حجز موعد مسبق لزيارة الفرع وإتمام المعاملات البنكية في أسرع وقت.

ويُعد البنك من أوائل البنوك المقدمة لخدمة الدفع عن طريق الهاتف المحمول من خلال تطبيق محفظة بنك مصر “BM Wallet” ، كما قام بنك مصر ولأول مرة في مصر باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي؛ لتقديم خدمة Chat Bot “المساعد الآلي” من خلال موقعه الإلكتروني هذا بالإضافة الى خدمة الواتس آب وذلك لخدمة العملاء على مدار الساعة.

ويسعى بنك مصر دائماً للحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية من خلال تقديم الحلول والخدمات الالكترونية التي تلبي احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائماً التزام البنك بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.