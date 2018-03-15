بنك مصر إيران يقلص حصته فى التعمير والاستشارات الهندسية

رجب عزالدينأعلنت شركة التعمير والاستشارات الهندسية، عن بيع بنك مصر إيران للتنمية، 82126 سهمًا من الشركة، بقيمة 1.7 مليون جنيه تقريبًا.وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الخميس: "بذلك تنخفض نسبة مساهمة بنك إيران إلى 4.6% من أسهم الشركة مقارنة بنحو 5% قبل العملية".وبلغ متوسط سعر السهم

رجب عزالدين

أعلنت شركة التعمير والاستشارات الهندسية، عن بيع بنك مصر إيران للتنمية، 82126 سهمًا من الشركة، بقيمة 1.7 مليون جنيه تقريبًا.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الخميس: “بذلك تنخفض نسبة مساهمة بنك إيران إلى 4.6% من أسهم الشركة مقارنة بنحو 5% قبل العملية”.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 21.2 جنيه، وتم التنفيذ بواسطة شركة فاروس لتداول الأوراق المالية، والإفصاح وفقًا لأحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وارتفعت أرباح الشركة إلى 201.2 مليون جنيه خلال 2017، مقارنة بصافى ربح قدره 46.8 مليون جنيه في 2016.

ويبلغ رأسمال الشركة 249.4 مليون جنيه، موزعًا على 17.8 مليون سهم، بقيمة اسمية 14 جنيهًا للواحد.