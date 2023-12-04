بنك متحرك.. ضبط تاجر عملة في القاهرة بحصيلة 24 مليون جنيه

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على عامل من محافظة الجيزة، أثناء تواجده في مدينة الشروق بمحافظة القاهرة، وبحوزته مبالغ مالية بلغت أكثر من 24 مليون جنيه من حصيلة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية.

وبمواجهة المتهم اعترف بالإتجار بالنقد الأجنبي وتحويل الأموال بطرق غير مشروعة من وإلى البلاد خارج نطاق السوق المصرفية، بما يعرف بنظام المقاصة، مقابل نسبة متفق عليها من راغبي التحويل وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزته متحصله من تجارته غير المشروعة.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.