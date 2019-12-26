بنك كوريا: ارتفاع اقتراض الأسر إلى 1.35 تريليون دولار بنهاية سبتمبر

على الرغم من نمو الديون بمعدل منخفض، تدهور الاستقرار المالي للأسر الكورية مقارنة بالربع الثالث

قال بنك كوريا (البنك المركزى لكوريا الجنوبية) إن ديون الأُسر بما يشمل استخدام بطاقات الائتمان بلغت 1,572.7 تريليون وون (1.35 تريليون دولار) بحلول نهاية سبتمبر، بارتفاع يقدر بنسبة 3.9% مقارنة بالعام السابق، ما يمثل أبطأ زيادة سنوية تشهدها البلاد منذ الربع الثاني من عام 2004 حيث ارتفعت ديون الأسر بنسبة 2.7% مقارنة بعام سابق، بحسب ما أوردته وكالة “يونهاب”.

وهو ما يعنى أن الأسر الكورية أصبحت مقتدرة ماديا بشكل أقل رغم نمو الديون بأبطأ وتيرة منذ 15 عامًا.

وعلى الرغم من نمو الديون بمعدل منخفض، تدهور الاستقرار المالي للأُسر الكورية مقارنة بالربع الثالث.

ويعزو البنك المخاطر المتزايدة إلى ارتفاع عدد كبار السن.

حيث جاءت نسبة الدين إلى الدخل المتاح بحلول نهاية سبتمبر لمن هم في عمر الستين أو أكبر 212.6%.

وهي نسبة أعلى بكثير من متوسط نسبتي 164.4% و189.8% للمجموعات الأصغر عمرًا، وفقًا لبنك كوريا.

وأضاف البنك أنه رغم تباطوء نمو ديون الأسر، فإن نسبة الدين إلى الدخل المتاح ارتفعت بنسبة 2.9%.

وذلك مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، لتصل إلى 160.3% بحلول نهاية سبتمبر، وهو ما يُعزى إلى انخفاض الدخل.

يُشار إلى أن تباطؤ نمو الاقتصاد أيضًا يزيد الأعباء المالية.

وبلغت نسبة إجمالي الاقتراض من الأسر والشركات الكورية 194.5% من إجمالي الناتج المحلي بنهاية سبتمبر، بارتفاع 8.2%، مقارنة بعام سابق.

ومن المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الكوري الجنوبي بنسبة 2% هذا العام.

وهي نسبة النمو الأبطأ في منذ عام 2009، حيث سجل رابع أكبر اقتصاد في آسيا آنذاك نموًّا سنويًّا 0.7%.

ويشير التقرير إلى أن اقتراض الشركات المحلية ارتفع بشدة مقارنة بعام سابق في الربع الثالث بنسبة 8.5% ليصل إلى 1,154 تريليون وون.